ARA
Bist 100
6581,26
2,23%
Bist 100
Dolar/TL
26,2993
0,4086%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5482
0,4632%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1236
0,0735%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1656,34
0,58%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

17 Temmuz 2023 | 11:51
0
Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin ikinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre, ikinci çeyrekte ülke ekonomisi yüzde 6,3 büyüdü. Söz konusu büyüme oranı yüzde 7,3 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 4,5 büyüme kaydetmişti.

Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından bu yıl hızlı bir ekonomik büyüme görülmesi beklenen Çin'de, ikinci çeyrekte tüketici harcamaları beklentinin altında gerçekleşti.

Bu arada, Çin Merkez Bankası orta vadeli borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve oranları yüzde 2,65'te sabit bıraktı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1656,34 0,58%
  • ALTIN ONS 1959,02 0,17%
  • BIST 100 6581,26 2,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,2993 0,4086%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5482 0,4632%
  • EURO/USD 1,1236 0,0735%
  • INGILIZ STERLINI 1,30942 0,00153%
  • JAPON YENI 138,073 -0,518%
  • KANADA DOLARI 1,32217 0,02383%
  • RUS RUBLESI 90,34 0,0997%
Günün En Çok Okunanları
Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
Göç İdaresi'nden Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama
Göç İdaresi'nden Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
Göç İdaresi'nden Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL