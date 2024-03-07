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Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 225 milyar dolara yükseldi

Çin'in döviz rezerv varlıklarının Şubat 2023'te 3 trilyon 225 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

07 Mart 2024 | 17:03
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 225 milyar dolara yükseldi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin şubat sonunda, önceki aya göre yüzde 0,2 arttığı belirtildi.

Açıklamada, şubatta küresel makroekonomik veriler ve büyük ekonomilerin para politikası beklentilerinin etkisiyle ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların değerinin karışık seyrettiğine işaret edildi.

Döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdürdüğü ve döviz rezervlerinin istikrarını korunmasının beklendiği kaydedildi.

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