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Çin'in nisanda ihracatı artarken ithalatı hızla düştü

Çin'de ihracat nisan ayında artış eğilimini sürdürürken ithalat beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

09 Mayıs 2023 | 14:45
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Çin'in nisanda ihracatı artarken ithalatı hızla düştü

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre ihracat, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,5 artarak 295,4 milyar dolara, ithalat ise yüzde 7,9 düşüşle 205,2 milyar dolara geriledi.

İhracat artışı, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 6,4'lük artış yönündeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti. İhracat, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azaldıktan sonra martta yüzde 14,8 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstermişti.

İhracat artışında, geçen yıl bahar aylarında ülkede büyük nüfusa ve kilit sanayi kollarına ev sahipliği yapan şehirlerdeki kapanma tedbirlerinin sebep olduğu düşük bazın da etkili olduğu tahmin ediliyor.

İthalatta düşüş eğilimi sürüyor

Öte yandan ithalatta yılın ilk üç ayındaki düşüş eğilimi sürdü. İthalat, ilk iki aydaki yıllık yüzde 10,2 azalmanın ardından martta 1,4 düşüşle toparlanma eğilimi gösterse de nisanda 7,9 ile yeniden sert iniş gösterdi.

İthalattaki azalma, Wind'in yüzde 0,1'lik azalma beklentisinin üzerine çıktı.

Nisan ayında ihracat önceki aya göre yüzde 6,4, ithalat ise yüzde 9,7 azalırken martta 88,1 milyar olan dış ticaret fazlası nisanda 90,2 milyar dolar olarak tespit edildi.

Analistler, ihracat ve ithalattaki düşük performansın, küresel talebin zayıf olmasının yanı sıra ekonomik toparlanmadaki kırılganlıktan etkilendiği değerlendirmesini yapıyor.

İmalat sektöründe öncü ekonomik aktivite verileri, Kovid-19 kısıtlamalarının geçen yılın sonunda kaldırılması ve son üç ayda kaydedilen büyümenin ardından, nisanda yeniden daralma işareti vermişti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda hem imalat hem de imalat dışı sektörlerde geriledi.

İmalat sanayi PMI, 2,7 puan azalarak 49,2'ye, imalat dışı PMI ise 1,8 puan azalarak 56,4'e düşmüştü.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Avrupa'ya ihracat arttı

Nisanda Çin'in Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yüzde 3,87 artarken bu ülkelerden ithalatı yüzde 0,12 azaldı.

Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 6,5, ithalatı yüzde 3,1 düşüş kaydetti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracat, yüzde 4,49 artarken, bu ülkelerden ithalat ise yüzde 6,25 düştü.

Çin'in bu dönemde dış ticaretinde en fazla artış görülen ülke Rusya oldu. Rusya'ya ihracat yüzde 153,09, bu ülkeden ithalat ise yüzde 8,06 arttı.

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