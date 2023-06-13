ARA
Bist 100
5469,91
-2,13%
Bist 100
Dolar/TL
23,6452
0,0883%
Dolar/TL
Euro/TL
25,5542
0,5572%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0807
0,4802%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1491,28
0,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Çin, kısa vadeli borçlanma faizini 10 aydır ilk kez düşürdü

Çin, kısa vadeli borçlanma faizini 10 aydır ilk kez düşürdü

Çin Merkez Bankası (PBoC), kısa vadeli borç verme faiz oranını Kovid-19 sonrası duraksayan ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdü.

13 Haziran 2023 | 10:20
0
Çin, kısa vadeli borçlanma faizini 10 aydır ilk kez düşürdü

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı, 10 baz puan indirilerek yüzde 1,90'a çekildi. Böylece Banka, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürmüş oldu. Piyasaya ise kısa vadeli tahvil aracıyla 2 milyar yuan (280 milyon dolar) verildi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin merkez bankası, büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşetirken, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önde gelen diğer merkez bankalarının enflasyona karşı faiz oranlarını yükseltmesi dikkati çekiyor.

Analistler, 7 gün vadeli repo faiz oranının düşürülmesinin, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına karşın ekonominin beklenen hızda toparlanmadığı Çin'de, gelecek aylarda orta ve uzun vadeli faiz oranlarında bir değişikliğin işareti olabileceğini belirtiyor.

Çin Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir sonraki ayarlamasının, 200 milyar yuan (28 milyar dolar) büyüklüğündeki Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) kredisinin çevrileceği 15 Haziran'da olabileceğini aktaran analistler, talep ve yatırımcı güveninin zayıflamasıyla perşembe günü MLF faiz oranında bir değişikliğin gündeme gelebileceğine işaret etti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1491,28 0,3%
  • ALTIN ONS 1961,3 0,2%
  • BIST 100 5469,91 -2,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,6452 0,0883%
  • EURO/TURK LIRASI 25,5542 0,5572%
  • EURO/USD 1,0807 0,4802%
  • INGILIZ STERLINI 1,25864 0,59061%
  • JAPON YENI 139,329 -0,199%
  • KANADA DOLARI 1,33372 -0,22854%
  • RUS RUBLESI 83,863 -0,0203%
Günün En Çok Okunanları
Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Soros, halefini seçti: 25 milyar dolarlık imparatorluğunu devrediyor
Soros, halefini seçti: 25 milyar dolarlık imparatorluğunu devrediyor
Nasdaq, finansal yazılım şirketi Adenza'yı satın alacak
GERİ
İLERİ
Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Soros, halefini seçti: 25 milyar dolarlık imparatorluğunu devrediyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL