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  • Çin, stratejik yatırımcıların kısıtlı hisselerini borç vermesini yasaklayacak

Çin, stratejik yatırımcıların kısıtlı hisselerini borç vermesini yasaklayacak

Çin, hisse senedi piyasalarındaki düşüşü önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, stratejik yatırımcıların, belirli süreyle satış kısıtı bulunan hisse opsiyonlarını borç ve takas işlemlerinde kullanmasını yasaklayacağını bildirdi.

29 Ocak 2024 | 09:29
Çin, stratejik yatırımcıların kısıtlı hisselerini borç vermesini yasaklayacak

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), yarından itibaren "kısıtlı hisselerin satışının tamamen askıya alınacağını" ve 18 Mart'tan itibaren de "hisse senedi borçlanmasının etkinliğini kısıtlayacağını" belirtti.

CSRC, söz konusu tedbirin, "borsada yatırımcı odaklı bir düzenleme anlayışını hayata geçirmeyi" ve "kısıtlı hisselerin denetimini güçlendirmeyi" amaçladığı ifade etti.

Analistler, kararın, Pekin yönetiminin, ana kara borsalarındaki düşü önlemek üzere daha etkin politikalara yöneleceğinin işareti olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Kısıtlı hisseler, stratejik yatırımcıların halka arz döneminde belirli bir seviyeye ulaşıncaya kadar satmamak kaydıyla satın aldığı özel opsiyonlu hisseleri ifade ediyor. Yatırımcıların bu türden hisseleri borç işlemlerinde karşılık olarak kullanması, hissenin değerini etkileyerek satış baskısı yaratabiliyor.

Çin'de hisse senedi piyasalarında geçen yılın sonunda başlayan düşüş, bu yıl da sürüyor. Yatırımcıların ekonominin genel gidişine yönelik süregelen karamsarlığı, satış baskısı yaratıyor.

Çin Merkez Bankası, düşüşü önlemeye yönelik bir adım olarak 5 Şubat'tan itibaren bankalar ve finans kuruluşlarının zorunlu karşılık oranlarında 50 baz puan indirime gidileceğini duyurmuştu.

Açıklamanın ardından borsa endekslerinde toparlanma görülse de Şanghay ve Şıncın borsaları haftayı düşüşle kapatmıştı.

 

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