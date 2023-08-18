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  • Çinli emlak devi neden ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı? Evergrande'dan açıklama

Çinli emlak devi neden ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı? Evergrande'dan açıklama

Ağır borç altındaki Çinli emlak devi Evergrande, ABD'de iflas koruması için mahkemeye başvuruda bulundu.

18 Ağustos 2023 | 17:04
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Çinli emlak devi neden ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı? Evergrande'dan açıklama

Evergrande, Manhattan İflas Mahkemesi'ne, borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinden geçerken, kendilerini dava etmek veya ABD'deki varlıklarını dondurmak isteyen alacaklılardan korunmasına imkan tanıyacak iflas koruma başvurusunu yaptı.

Şirket başvurusunda, Hong Kong, Cayman Adaları ve Britanya Virjin Adaları'ndaki yeniden yapılandırma işlemlerine atıfta bulundu.

Evergrande, söz konusu başvuru kapsamında medyada çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, borç yeniden yapılandırmasını planlandığı gibi ilerlettiğini vurguladı.

Açıklamada, şirketin ABD doları cinsinden banknotlarının New York yasalarına tabi olması nedeniyle, Hong Kong ve Britanya Virjin Adaları için borç yapılandırma kapsamındaki düzenleme planlarının tanınması için ilgili yasa uyarınca mahkemeye başvurulduğu aktarıldı.

Başvurunun denizaşırı borç yapılandırması için normal bir prosedür olduğu ve iflas dilekçesini içermediğine dikkati çekilen açıklamada, Evergrande'nin menkul kıymetlerinin sahiplerine ve potansiyel yatırımcılarına, şirketin menkul kıymetleriyle işlem yaparken dikkatli olmaları hatırlatıldı.

 

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