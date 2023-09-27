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Çinli emlak devinin kurucusu polis gözetiminde

Konuya yakın kaynaklara göre Çin'in borç krizindeki gayrimenkul devi Evergrande'nin kurucusu milyarder Hui Ka Yan polis gözetimine alındı. Milyarder işadamı, bulunduğu lokasyonu terk edemeyecek.

27 Eylül 2023 | 17:50
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Çinli emlak devinin kurucusu polis gözetiminde

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul devinin kurucusu polis gözetimine alındı. Hui'nin bu ayın başlarında polis tarafından götürüldüğü ve belirlenen bir yerde izlendiği öne sürüldü.

64 yaşındaki Hui'nin neden gözetim alında olduğu belirtilmedi.

Söz konusu gelişme, borç kriziyle finans piyasalarını piyasaları çalkalayan Evergrande krizinin ne yöne evrileceği konusunda soru işaretlerini artırdı.

Evergrande Grubu, Çin’in en büyük borç yapılandırması olması beklenen anlaşmaya ulaşmak için yatırımcılarla temas halindeydi. Grup son dakikada yatırımcılarla olan görüşmesini iptal etmişti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bir dönem Asya'nın en zengin ikinci insanı konumundaki Hui'nin 2017'de 42 milyar dolar olan serveti 1,8 milyar dolara geriledi. Evergrande'ın 2,39 trilyon yuan (327 milyar dolar) borcu bulunuyor.

 

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