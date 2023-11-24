Çinli telefon şirketi halka arz planlıyor

Uzmanlara göre bu hamle Apple'a ciddi bir meydan okuma arayışında olan Honor'un akıllı telefon pazarındaki agresif atılımına işaret ediyor.

Huawei, 2020 yılında Honor'u, şirketin merkezinin bulunduğu güney Çin şehri Shenzhen hükümetinin de dahil olduğu bir alıcılar konsorsiyumuna satmak zorunda kalmıştı. Bu karar Huawei'ye yönelik ABD yaptırımlarının Çinli teknoloji devini yazılım ve yarı iletkenler gibi kritik teknolojilerden kopararak akıllı telefon işini zora sokmasının ardından gelmişti.

Honor, markayı kurtarmak ve faaliyetlerine devam etmesini sağlamak için bölündü. Huawei yönetimindeki Honor, bazı pazarlarda başarı yakalayan orta fiyatlı bir markaydı. Ancak şirket, Apple ve Samsung'un oynadığı akıllı telefon pazarının premium katmanına girmek istiyor.

CNBC'ye göre Honor Çin'de en büyük pazar payına sahip ancak henüz markasını oluşturamadığı için küresel olarak küçük bir oyuncu. Buna yardımcı olmak için şirket bu yıl iki pahalı katlanabilir telefon piyasaya sürdü.