Çokuluslu şirkete 'deepfake' tuzağı! Sahte finans müdürüne 25 milyon dolar kaptırdı

Yetkililer yapay zekâ teknolojisinin yarattığı zarar verici potansiyelden giderek daha fazla endişe duyuyor.

Hong Kong polisine göre, çok uluslu bir firmada çalışan bir finans çalışanı, deepfake teknolojisini kullanarak bir video konferans görüşmesinde şirketin finans müdürü gibi davranan dolandırıcılara 25 milyon dolar kaptırdı.

Polisin verdiği bilgiye göre, ayrıntılı bir şekilde hazırlanan dolandırıcılıkta, finans çalışanı finans müdürü ve diğer yöneticilerinin olduğunu düşündüğü ancak aslında hepsinin deepfake canlandırmaları olduğu bir video görüşmesine katılması için kandırıldı.

Kıdemli başkomiser Baron Chan, çalışanın şirketin İngiltere merkezli finans müdüründen geldiği iddia edilen bir mesaj aldıktan sonra şüphelenmeye başladığını söyledi. Başlangıçta, gizli bir işlemin gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsettiği için bunun bir oltalama e-postası olduğundan şüphelendi.

Ancak Chan, çalışanın görüntülü görüşmeden sonra ilk şüphelerini bir kenara bıraktığını, çünkü görüşmeye katılan diğer kişilerin tanıdığı iş arkadaşlarına benzediğini ve seslerinin aynı olduğunu söyledi.

Polis memuru, görüşmedeki diğer herkesin gerçek olduğuna inanan çalışanın toplam 200 milyon Hong Kong dolarını - yaklaşık 25,6 milyon dolar - havale etmeyi kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

Sahte CFO'nun da dahil olduğu dolandırıcılık, ancak çalışan daha sonra şirketin merkez ofisine başvurduğunda ortaya çıkarken, şirketin ya da çalışanın adını ya da ayrıntıları açıklanmadı.

Bu vaka, dolandırıcıların deepfake teknolojisini kullanarak kamuya açık video ve diğer görüntüleri değiştirerek insanları dolandırdığına inanılan son dönemdeki birkaç olaydan biri.