Çölün ortasında kuma muhtaç olmak: Suudi Arabistan neden Avustralya'dan kum alıyor?

Alternatiflerimiz var ama hiçbiri sihirli bir değnek değil. Kayaları ezerek yapay kum üretebiliyoruz ya da eski binaların yıkım atıklarını geri dönüştürerek betona katabiliyoruz. Suudi Arabistan da bu döngüsel modeli test etmeye başladı. Riyad Belediyesi, inşaat atıklarını yol yapımında yeniden kullanmak için adımlar atıyor. Bu yöntem çöl kumunu bir günde kusursuz yapmaz ama en azından eski betonların çöpe gitmesini engeller.

Günün sonunda, bu hikaye komik bir tebessümden ziyade ciddi bir uyarı barındırıyor. Arabanın camından baktığınızda çöller sonsuz görünebilir; ancak sağlam bir inşaat, kumun çokluğuna değil, tanelerin şekline ve kalitesine bakar.