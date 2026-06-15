Çölün ortasında kuma muhtaç olmak: Suudi Arabistan neden Avustralya'dan kum alıyor?

Suudi Arabistan, dünyanın en büyük çöllerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak ülke, devasa kum tepelerine rağmen 2023 yılında Avustralya'dan inşaat kumu satın aldı. Dünya Bankası verilerine göre, bu sıra dışı ithalat için Avustralya'ya yaklaşık 140 bin dolar ödediler. Etrafınız uçsuz bucaksız kumla çevriliyken dışarıdan kum almak ilk bakışta mantıksız gelebilir. Fakat işin sırrı, kum tanelerinin yapısında gizli. Beton üretmek için rüzgarın savurduğu çöl kumuna değil, birbirine sıkıca tutunabilen köşeli kumlara ihtiyaç var.
1 Çöl kumu neden işe yaramıyor?
Kum, sadece doğada öylece duran tek tip bir malzeme değil. Nehir yataklarından, göllerden, denizlerden veya taş ocaklarından çıkan kum taneleri sert köşelere ve farklı boyutlara sahip. Bu pürüzlü yapı, kumun beton içinde birbirine kenetlenmesini sağlıyor. Çöl kumu ise bambaşka bir süreçten geçiyor. Rüzgar, kum tanelerini binlerce yıl boyunca sürekli savuruyor ve birbirine sürtüyor. Zamanla bu taneler bilye gibi pürüzsüz, yuvarlak ve tek tip hale geliyor. İşte bu yüzden çöl kumu, binaları ayakta tutan beton yapılarda iş göremiyor.
2 Beton neden pürüzlü kum ister?
Betonu; çimento, su ve kum-çakıl karışımı oluşturuyor. Bunu gözünüzde canlandırmak için bir avuç kırık bisküvi parçası ile cam misketleri kıyaslayabilirsiniz. Kırık parçalar üst üste bindiğinde birbirine kilitlenir ama misketler altınızdan kayıp gider. Duvarlar, köprüler ve dev kuleler için bu kenetlenme hayati önem taşıyor. Yapılan araştırmalar, kum tanelerinin köşeli olmasının betonun dayanıklılığını doğrudan artırdığını gösteriyor. Çöl kumu miktarı arttıkça, betonun içinde gözle görülmeyen minik boşluklar oluşuyor ve bu durum binanın gücünü ciddi şekilde azaltıyor.
3 Avustralya bu açığı kapatıyor
Avustralya burada mucizevi bir şey yapmıyor; sadece inşaat sektörünün aradığı doğru nitelikteki kumu topraktan çıkarıyor, eliyor ve gemilerle ihraç ediyor. Suudi Arabistan’ın kum ithal ettiği ülkeler listesinde Avustralya tek de değil; Çin, Türkiye, İspanya ve ABD gibi ülkeler bu listede daha ön sıralarda yer alıyor. Buradaki harcanan para küresel ölçekte küçük görünebilir, ancak bize çok büyük bir gerçeği anlatıyor: Bir ülke çölle kaplı olsa bile, inşaatçıların aradığı doğru kuma hasret kalabilir.
4 Dev projeler ihtiyacı büyütüyor
Suudi Arabistan şu sıralar inşaat sektörüne milyarlarca dolar akıtıyor. Ülke; NEOM, Red Sea Global ve Qiddiya gibi devasa projelerle baştan aşağı yenileniyor. Geleceğin şehirlerini kurarken yollar, oteller, limanlar ve konutlar inşa ediyorlar. Tasarımlar ne kadar fütüristik olursa olsun, hepsi en nihayetinde betona dayanıyor. Beton ise dış görünüşle ilgilenmez; sadece içindeki malzemelerin birbirine ne kadar güçlü tutunduğuna bakar.
5 Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Kum krizi
Bu durum sadece Suudi Arabistan'ın sorunu değil, aslında küresel bir krizin parçası. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), dünyadaki kum talebinin sürdürülebilir arzı çoktan aştığını belirtiyor. Dünya genelinde yılda yaklaşık 55 milyar ton kum tüketiyoruz. Sadece binalar için kullanılan kum miktarının 2060 yılına kadar %45 artacağı tahmin ediliyor. Bu tüketimin büyüklüğünü anlamak için şöyle düşünebilirsiniz: Her yıl kullandığımız kum ve çakılla, dünyanın etrafına 27 metre genişliğinde ve 27 metre yüksekliğinde devasa bir duvar örebilirdik.
6 Doğadan kum çalmanın bedeli
İnşaata uygun kaliteli kumlar, genellikle canlı yaşamının merkezinde, yani nehirlerde ve kıyılarda bulunuyor. Nehirler bu kumu taşıyor, sahiller deniz dalgalarına karşı bariyer oluşturuyor ve deniz canlıları bu alanlarda yaşıyor. Biz binalar için buralardan aşırı kum topladığımızda geride büyük hasarlar bırakıyoruz. Kıyılar eriyor, yeraltı sularına tuzlu su karışıyor ve sel koruması yok oluyor. Yani lüks bir gökdelen yükselirken, faturayı çok uzaktaki bir ekosistem ödüyor.
7 Çözüm yolları neler?
Alternatiflerimiz var ama hiçbiri sihirli bir değnek değil. Kayaları ezerek yapay kum üretebiliyoruz ya da eski binaların yıkım atıklarını geri dönüştürerek betona katabiliyoruz. Suudi Arabistan da bu döngüsel modeli test etmeye başladı. Riyad Belediyesi, inşaat atıklarını yol yapımında yeniden kullanmak için adımlar atıyor. Bu yöntem çöl kumunu bir günde kusursuz yapmaz ama en azından eski betonların çöpe gitmesini engeller.
Günün sonunda, bu hikaye komik bir tebessümden ziyade ciddi bir uyarı barındırıyor. Arabanın camından baktığınızda çöller sonsuz görünebilir; ancak sağlam bir inşaat, kumun çokluğuna değil, tanelerin şekline ve kalitesine bakar.