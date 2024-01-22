McKinsey&Company, WEF tarihinin en büyüğü olan bu yılki toplantı sonrası bir analiz yayınladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Görünüşte bitmek bilmeyen jeopolitik ve ekonomik belirsizliğe rağmen, küresel iş dünyası liderleri Davos'tan 2024 yılı için ihtiyatlı bir iyimserlikle ayrılıyorlar. Zorluklar ve sürprizler kaçınılmaz olmaya devam ederken, fırsatlar da bol. Bu, küresel iş dünyası, hükümet, sivil toplum, medya ve akademi dünyasından delegelerin güvene yön veren temel ilkelere odaklanmak üzere bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 54. Yıllık Toplantısı'nın ortak temasıydı." ifadelerine yer verildi. McKinsey&Company'e göre WEF'in tarihindeki en büyük toplantıdan çıkan 10 önemli başlık şöyle...

1 Hız, üstün performans için çok önemlidir Yavaş hareket eden şirketlerdeki meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında, hızlı hareket eden kuruluşlardaki liderler 2,1 kat daha yüksek operasyonel esneklik, 2,5 kat daha yüksek finansal performans, 3,0 kat daha yüksek büyüme ve 4,8 kat daha yüksek inovasyon raporlamaktadır.

2 İşbirliği çok yönlüdür ve rekabetle bir arada var olabilir Liderler, başka alanlarda uyum olmamasına rağmen belirli alanlarda ortak çıkarları ilerletmek için işbirliği ve rekabeti dengeleyen 'cooperation'ı uygulayabilirler. (Rekabet ve beraberliğin birlikteliğini vurgulayan 'cooperation' kavramı için Türkiye'de 'rekaberlik' tanımı da kullanılıyor)

3 Üretken yapay zeka devrimi daha yeni başlıyor Gen AI, satış ve pazarlama, müşteri operasyonları ve yazılım geliştirme gibi işlevlerde rolleri dönüştürmeye ve performansı artırmaya hazırlanıyor. Bu süreçte, bankacılıktan yaşam bilimlerine kadar sektörlerde trilyonlarca dolarlık değerin kilidini açabilir.

4 Sürdürülebilirlik bir iş zorunluluğudur Net sıfır ekonomisine geçiş son 12 ayda daha karmaşık hale geldi, ancak cesurca harekete geçen şirketler değer yaratmayı hızlandırabilir ve kendilerini rakiplerinin önünde yeniden konumlandırabilir.

5 Daha iyi kadın sağlığı ekonomik refahla ilişkilidir Yatırımlar, yaşama yıllar ve yıllara yaşam katabilir ve küresel ekonomiyi 2040 yılına kadar yılda 1 trilyon dolar artırabilir.

6 Dönüşüme yönelik kapsamlı bir yaklaşım en etkili yöntemdir Dönüşüm başarısı için dört temel unsur (irade, beceri, titizlik ve kapsam) liderlere sürekli bozulma ve değişim döneminde daha yüksek bir şans getirebilir.

7 İş liderlerinin en iyi yetenekleri en yüksek değerli rollerle eşleştirmeye odaklanması gerekir Birçok kuruluşta kritik rollerin yüzde 20 ila 30'u en uygun kişiler tarafından doldurulmuyor. Becerilere dayalı işe alım, kuruluşların yeni yetenek havuzlarına erişmesine yardımcı olabilir.

8 En iyi CEO'lar kurumları bulduklarından daha iyi bir yerde bırakırlar Kayıtsızlık, üst düzey yöneticiler için yaygın bir zorluktur, ancak öyle olmak zorunda değildir. En iyi performans gösteren CEO'lar gerçekten ayırt edici bir değer yaratırlar.

9 Performans ve çeşitlilik birbirini dışlayan unsurlar değildir. Şirketlerin bir yandan hızla değişen iş ortamına ayak uydururken bir yandan da finansal performanslarını korumak için olağanüstü bir baskı altında olduğu bir dönemde, 'çeşitliliğin' iş dünyasındaki önemi sadece geçerli olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha da güçleniyor