Davos'ta başekonomistler bu yıl küresel ekonominin zayıflayacağını öngördü

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başladı. "Güvenin Yeniden İnşası" ana temasıyla gerçekleşen forum kapsamında hazırlanan "Baş Ekonomist Görünüm Raporu 2024", Davos'ta gerçekleştirilen WEF yıllık toplantısında açıklandı.

Raporda, küresel ekonomi için beklentilerin "durgun" olmaya devam ettiği belirtilerek, küresel ekonominin yüksek enflasyon sonrası sıkı finansal koşullar, jeopolitik anlaşmazlıklar ve yapay zeka (AI-YP) alanındaki hızlı ilerlemelerden kaynaklanan sıkıntılarla mücadeleye devam ettiği aktarıldı.

Başekonomistlerin yüzde 56'sı küresel ekonominin bu yıl zayıflamasını beklerken, yüzde 43'ü koşulların değişmeyeceğini veya küresel ekonominin daha güçlü büyüyeceğini öngördü.

ABD, Güney Asya, Doğu Asya ve Pasifik için ekonomik görünüm olumlu kalmaya devam ederken, ekonomistler Avrupa'nın zayıf bir ekonomik büyüme göstereceği tahmininde bulundu.

Ekonomistlerin yüzde 68'i zayıf tüketim, düşük sanayi üretimi ve emlak piyasasına ilişkin endişelerin daha güçlü bir toparlanma beklentisi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bu yıl Çin'de zayıf bir büyüme öngördü.

Ekonomistlerin yüzde 77'si iş gücü piyasalarının ve yüzde 70'i de finansal koşulların gelecek yıl gevşemesini bekliyor.

Ankete katılanların yüzde 70'i enflasyon oranlarının bu yıl düşeceğini tahmin ederken, finansal koşulların sıkılığının devam edeceği de ekonomistlerin beklentileri içerisinde yer aldı.

Ekonomistlerin 94'ü yapay zekanın gelecek 5 yıl içinde yüksek gelirli ekonomilerde üretkenliği önemli ölçüde artırmasını beklerken, düşük gelirli ekonomiler için bu oran yüzde 53 oldu.

WEF'in anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, üretken yapay zekanın yüksek gelirli ekonomide inovasyonda verimliliği önemli ölçüde artıracağını da öngördü.

120 ülkeden 2 bin 800'den fazla katılımcı, 300'ü aşkın oturum

Bu yıl 54. kez gerçekleştirilen zirveye, 120 ülkeden 2 bin 800'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Zirvede küresel sorunları konuşmak için 300'ü aşkın oturum yapılacak.

İş dünyası liderleri, günün en acil sorunları etrafında verimli tartışmalar başlatmak ve nihayetinde etki oluşturmak için tasarlanmış oturumlara katılmak üzere zirvede bir araya geliyor.

Davos'taki zirvenin ana konuları arasında enerji dönüşümü, küreselleşme, üretken yapay zeka, kurumları güçlendirme, popülizmin yükselişi ve teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik gelişmeler, dijitalleşme endüstriyel stratejiler, borç, yeni yüksek faiz gerçeği, istihdam, gelir eşitsizliği, sosyal hareketlilik, modern arz yönlü ekonomi, cinsiyet eşitliği ve sürdürebilirlik gibi başlıklar olacak.

Ayrıca zirvede enerji dönüşümü, yapay zeka, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilecek seçimler, olası salgın hastalık ve siber saldırılar gibi konular da önemli başlıklar arasında yer alacak.

Toplantılarda, insani iklim, sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadelede ortak uluslararası eylemin önemini vurgulamak için "Güvenin Yeniden İnşasının" gerekliliği ele alınacak.

Son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışması ve Kızıldeniz'deki silahlı çatışmalar dünya genelinde jeopolitik riskleri artırırken, bu risklerin iş dünyası üzerindeki etkileri de Davos'ta masaya yatırılacak.