Demir akciğerdeki adam hayatını kaybetti, ondan geriye bu mesaj kaldı

Yaşamıyla başardıklarıyla ilham veren Paul Alexander 78 yaşında hayatını kaybetti. O, imkansız olarak görülenleri başarmış, sırrını bir sözüyle açıklamıştı... İşte kısa öyküsü:

1 6 YAŞINDAYKEN YAKALANDI Çocuk felci vakalarının çoğu 1952'de kaydedilmişti ve o yıl, henüz 6 yaşında olan Alexander'ın bu hastalık nedeniyle hayatı sonsuza dek değişti. Boynundan aşağısı felç oldu. Alexander, o dönem yüzlerce diğer çocuk felci hastası çocukla birlikte Dallas'taki Parkland Hastanesi'ne götürüldü. Burada hastalar için demir akciğerlerle dolu bir koğuş vardı.

2 DEMİR AKCİĞERE YERLEŞTİRİLDİ Hastalık nefes alamamasına neden olmuştu ve bu doktorların onu hayatının geri kalanını geçireceği metal bir silindire yerleştirmesine yol açtı.

3 YAŞAMASI UMUDU AZDI Aslında demir akciğerlere yerleştirilen çocuk felci hastalarının çoğu gibi onun da uzun süre yaşaması beklenmiyordu. Ancak o, 1950'lerde çocuk felci aşısının icadından ve hastalığın Batı dünyasında neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasından sonra bile onlarca yıl hayatta kaldı. ABD, bu cihazı kullananan son 2 kişiyden biriydi.

4 HAFIZASINI GELİŞTİRMEYİ ÖĞRENDİ Not almasına gerek kalmayacak kadar hafızasını geliştirmeyi öğrenen Alexander, 21 yaşında W.W. Samuel Lisesi'nden bölgenin ilk evde eğitim gören öğrencilerinden biri ve Dallas'taki bir liseden fiziki olarak derse girmeden mezun olan ilk öğrenci oldu.

5 KENDİ YÖNTEMİNİ GELİŞTİRDİ Alexander yıllar içinde kendi kendine "kurbağa solunumu" adını verdiği, boğaz kaslarını kullanarak ağız dolusu havayı yutup ciğerlerine hava girmesini sağlayan bir teknik geliştirdi. Ve bu sayede geçici olarak cihazdan çıkabilmeyi başardı. Dail Mail biyografisinde "Paul nihayetinde demir akciğerinin fiziksel sınırlamalarının üstesinden gelerek kendine manuel nefes almayı öğretti ve bu sayede dışarı çıkıp arkadaş edinebildi, sinemaya gidebildi" diyor.

6 AVUKAT OLMAYI BAŞARDI Yaşadıkları demir akciğerli adam Alexander'ı durdurmak için yeterli olmamış. Teksas Üniversitesi'nde hukuk okuyan Alexander 1984 yılında da baro mülakatını geçerek avukat oldu. Ayrıca beş yılını bir otobiyografi yazarak geçirdi. Otobiyorafisini ağzına yerleştirdiği bir kalemle klavyeye tuşlarına basarak yazmıştı.

7 COVİD'E YAKALANMIŞTI Alexander'ın ölüm nedeni açıklanmadı. CNBC'nin haberine göre Dallas, Teksas'ta yaşayan Alexander, Kovid testi pozitif çıktıktan sonra Şubat ayı sonlarında hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu edildi ancak yemek yemede ve içmede zorluk çekiyordu.