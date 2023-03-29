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Dijital Şengen vizesinde yeni adım (Dijital Şengen vizesi nasıl alınacak?)

Avrupa Birliği (AB), Şengen vizelerinin pasaportlara basılması yerine dijital hale getirilmesi için bir adım daha attı.

29 Mart 2023 | 13:09
Son Güncellenme: 29 Mart 2023 | 13:14
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Dijital Şengen vizesinde yeni adım (Dijital Şengen vizesi nasıl alınacak?)

AB Konseyi'ni oluşturan üye ülkelerin büyükelçileri, Şengen vizelerinin dijital hale getirilmesi için gerekli müzakere yetkisi üzerinde uzlaştı. Böylece Konsey dijital Şengen vizesine geçilmesi konusunda Avrupa Parlamentosu ile nihai yasal metin üzerinde müzakerelere başlayabilecek.

AB Komisyonunun vizelerin dijitalleşmesi için Nisan 2022'de sunduğu teklif, mevcut durumda pasaportlara yapıştırılan Şengen vizelerinin dijital olarak verilmesini öngörüyor.

Başvurular da internet üzerinden yapılacak

Teklif yasalaşırsa Şengen vize başvuruları da dijital olarak internet üzerinden yapılacak. Bunun için bir "vize başvuru platformu" kurulacak. Tüm belgeler bu internet sitesi üzerinden dijital olarak yüklenecek, vize ücretleri de bu siteden ödenecek.

Sadece ilk kez başvuranlar, biyometrik bilgilerini yenileyecek olanlar ve yeni pasaport sahipleri konsolosluklara veya vize merkezlerine gidecek.

Vizeler dijital formatta, 2 boyutlu barkod şeklinde ve şifreli şekilde imzalanmış olarak başvuru sahibine iletilecek.

AB, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin ve çalıntı vize kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Şengen vizelerinin dijitalleşmesi konusundaki yasa teklifi, Avrupa Parlamentosunun ilgili komitesinde kabul edilmişti. Konsey ile Parlamentonun müzakerelerinin ardından yasal metne nihai şeklinin verilmesi bekleniyor.

 

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