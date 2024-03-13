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Dünyada nükleer savaş başlığına sahip 9 ülke ve sayıları

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2023 raporuna göre, dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

13 Mart 2024 | 21:40
Son Güncellenme: 13 Mart 2024 | 21:46
Dünyada nükleer savaş başlığına sahip 9 ülke ve sayıları

Rapora göre, dünyadaki nükleer savaş başlığı sayısı azalmaya devam etse de bu durum özellikle ABD ve Rusya'nın kullanılmayan savaş başlıklarını tasfiye etmesinden kaynaklanıyor. Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) hazırladığı raporlarda ise nükleer silaha sahip 9 ülkenin, 2019-2022 döneminde nükleer silah geliştirmek için yaptığı yatırımlar da yayımlandı. Verilere göre, dünya genelinde nükleer silah yatırımları 2019'da 72,9 milyar, 2020'de 72,6 milyar, 2021'de 82,4 milyar, 2022'de 82,9 milyar doları buldu. 4 yılda yatırımların 10 milyar dolar artması dikkati çekti. 
İşte rapora göre nükleer savaş başlığına sahip 9 ülke:

1 Rusya: 5 bin 889

Rusya: 5 bin 889 Rusya, 5 bin 889 nükleer savaş başlığıyla, nükleer güce sahip ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Rusya, bu silahlar için 2019'da 8,5 milyar, 2020'de 8 milyar, 2021'de 8,6 milyar, 2022'de 9,6 milyar dolar harcama yaptı.

2 ABD: 5 bin 244

ABD: 5 bin 244 ABD 5 bin 244 nükleer savaş başlığına sahip. ABD, nükleer silahlara 2019'da 35,4 milyar dolar yatırım yaparken, 2020'de 37,4 milyar, 2021'de 44,2 milyar, 2022'de 43,7 milyar dolar harcadı.

3 Çin: 410

Çin: 410 Çin 410 nükleer savaş başlığına sahip... Çin'in Ocak 2022'de 350 olduğu düşünülen nükleer savaş başlıklarının sayısı, Ocak 2023'te 410'a yükseldi. Çin'in nükleer gücü tam olarak bilinmezken, rapordaki değerlendirmelerin önemli kısmı ABD Savunma Bakanlığının verilerine dayanıyor.

4 Fransa: 290

Fransa: 290 Fransa 290 nükleer savaş başlığına sahip

5 İngiltere: 225

İngiltere: 225 İngiltere'nin 225 nükleer savaş başlığı var.

6 Pakistan: 170

Pakistan: 170 Pakistan'ın 170 nükleer savaş başlığı var.

7 Hindistan: 164

Hindistan: 164 Hindistan'ın 164 nükleer savaş başlığı var.

8 İsrail: 90

İsrail: 90 İsrail'in 90 nükleer savaş başlığı var.

9 9- Kuzey Kore: 30

9- Kuzey Kore: 30 Kuzey Kore'nin tahminlere göre 30 nükleer savaş başlığı var. Nükleer silah tartışmalarının odağındaki Kuzey Kore'nin nükleer silah yatırımlarının 2019'da 600 milyon, 2020'de 667 milyon, 2021'de 642 milyon, 2022'de ise 589 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
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