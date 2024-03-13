Rapora göre, dünyadaki nükleer savaş başlığı sayısı azalmaya devam etse de bu durum özellikle ABD ve Rusya'nın kullanılmayan savaş başlıklarını tasfiye etmesinden kaynaklanıyor. Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) hazırladığı raporlarda ise nükleer silaha sahip 9 ülkenin, 2019-2022 döneminde nükleer silah geliştirmek için yaptığı yatırımlar da yayımlandı. Verilere göre, dünya genelinde nükleer silah yatırımları 2019'da 72,9 milyar, 2020'de 72,6 milyar, 2021'de 82,4 milyar, 2022'de 82,9 milyar doları buldu. 4 yılda yatırımların 10 milyar dolar artması dikkati çekti.

İşte rapora göre nükleer savaş başlığına sahip 9 ülke:

1 Rusya: 5 bin 889 Rusya, 5 bin 889 nükleer savaş başlığıyla, nükleer güce sahip ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Rusya, bu silahlar için 2019'da 8,5 milyar, 2020'de 8 milyar, 2021'de 8,6 milyar, 2022'de 9,6 milyar dolar harcama yaptı.

2 ABD: 5 bin 244 ABD 5 bin 244 nükleer savaş başlığına sahip. ABD, nükleer silahlara 2019'da 35,4 milyar dolar yatırım yaparken, 2020'de 37,4 milyar, 2021'de 44,2 milyar, 2022'de 43,7 milyar dolar harcadı.

3 Çin: 410 Çin 410 nükleer savaş başlığına sahip... Çin'in Ocak 2022'de 350 olduğu düşünülen nükleer savaş başlıklarının sayısı, Ocak 2023'te 410'a yükseldi. Çin'in nükleer gücü tam olarak bilinmezken, rapordaki değerlendirmelerin önemli kısmı ABD Savunma Bakanlığının verilerine dayanıyor.

4 Fransa: 290 Fransa 290 nükleer savaş başlığına sahip

5 İngiltere: 225 İngiltere'nin 225 nükleer savaş başlığı var.

6 Pakistan: 170 Pakistan'ın 170 nükleer savaş başlığı var.

7 Hindistan: 164 Hindistan'ın 164 nükleer savaş başlığı var.

8 İsrail: 90 İsrail'in 90 nükleer savaş başlığı var.