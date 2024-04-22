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Dünyanın en akıllı 10 şehri belli oldu... Listede dikkat çeken değişim

2024 Akıllı Şehir Endeksi açıklandı. Avrupa şehirleri listeye hakim olurken, Asya şehirleri de yükselişe geçti. Listedeki ilk 10 akıllı şehirden yedisi Avrupa'da yer aldı. Kuzey Amerika şehirleri ise ilk kez ilk 20'nin dışında kaldı.

22 Nisan 2024 | 11:32
Dünyanın en akıllı 10 şehri belli oldu... Listede dikkat çeken değişim

Bu yılki endeks, IMD Dünya Rekabetçilik Merkezi'nin Akıllı Şehir Gözlemevi tarafından, merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Örgütü (WeGO) ile işbirliği içinde hazırlandı.

Rapor, araştırmacılar tarafından analiz edilen verilerin yanı sıra her şehirde yaşayan 120 kişinin anket yanıtlarına dayanarak dünya çapında 142 akıllı şehri sıralıyor. Çalışma, bir şehirde mevcut olan altyapı ve teknolojinin şehrin performansını ve sakinlerinin yaşam kalitesini nasıl etkilediğine dair genel bir bakış sunuyor.

Peki, akıllı şehir nedir?

IMD'ye göre akıllı şehir, "şehirleşmenin vatandaşları için faydalarını artırmak ve eksikliklerini azaltmak için teknolojiyi uygulayan bir kentsel ortam" olarak tanımlanıyor.

Çok az istisna dışında, ilk 20'de yer alan şehirler coğrafi olarak, küresel belirsizliklerin genel iklimine rağmen sosyal ve ekonomik ortamların nispeten öngörülebilir olduğu bölgelerde yer alıyor. 

Listede iyi performans gösteren şehirler aynı zamanda vatandaşlarının genel yaşam kalitesine hitap eden girişimler de geliştirdi.

Rapora göre, "Bu tür girişimler, örneğin yeşil alanların geliştirilmesine ve kültürel etkinlikler ve sosyal bağlar için fırsatların genişletilmesine odaklandı."

İşte 2024 Akıllı Şehir Endeksi'ne göre ilk 10 akıllı şehir...

1 Zürih, İsviçre

Zürih, İsviçre

2 Oslo, Norveç

Oslo, Norveç

3 Canberra, Avustralya

Canberra, Avustralya

4 Cenevre, İsviçre

Cenevre, İsviçre

5 Singapur

Singapur

6 Kopenhag, Danimarka

Kopenhag, Danimarka

7 Lozan, İsviçre

Lozan, İsviçre

8 Londra, İngiltere

Londra, İngiltere

9 Helsinki, Finlandiya

Helsinki, Finlandiya

10 Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

11 ABD şehirleri ilk 20'ye giremedi

ABD şehirleri ilk 20'ye giremedi Endeksin 2019'daki başlangıcından bu yana ilk kez ilk 20'de Kuzey Amerika şehirlerinin bulunmaması dikkat çekici. Bu yıl en yüksek sıralamaya sahip ABD şehri 34. sıradaki New York olurken, onu 36. sıradaki Boston ve 50. sıradaki Washington DC takip etti.
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