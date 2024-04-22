Dünyanın en akıllı 10 şehri belli oldu... Listede dikkat çeken değişim

Bu yılki endeks, IMD Dünya Rekabetçilik Merkezi'nin Akıllı Şehir Gözlemevi tarafından, merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Örgütü (WeGO) ile işbirliği içinde hazırlandı.

Rapor, araştırmacılar tarafından analiz edilen verilerin yanı sıra her şehirde yaşayan 120 kişinin anket yanıtlarına dayanarak dünya çapında 142 akıllı şehri sıralıyor. Çalışma, bir şehirde mevcut olan altyapı ve teknolojinin şehrin performansını ve sakinlerinin yaşam kalitesini nasıl etkilediğine dair genel bir bakış sunuyor.

Peki, akıllı şehir nedir?

IMD'ye göre akıllı şehir, "şehirleşmenin vatandaşları için faydalarını artırmak ve eksikliklerini azaltmak için teknolojiyi uygulayan bir kentsel ortam" olarak tanımlanıyor.

Çok az istisna dışında, ilk 20'de yer alan şehirler coğrafi olarak, küresel belirsizliklerin genel iklimine rağmen sosyal ve ekonomik ortamların nispeten öngörülebilir olduğu bölgelerde yer alıyor.

Listede iyi performans gösteren şehirler aynı zamanda vatandaşlarının genel yaşam kalitesine hitap eden girişimler de geliştirdi.

Rapora göre, "Bu tür girişimler, örneğin yeşil alanların geliştirilmesine ve kültürel etkinlikler ve sosyal bağlar için fırsatların genişletilmesine odaklandı."

İşte 2024 Akıllı Şehir Endeksi'ne göre ilk 10 akıllı şehir...