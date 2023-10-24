Norveç Varlık Fonu, rekor zarar açıkladı

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde yatırım zararının yüzde 2,1 olduğu, bunun da 374 milyar Norveç kronuna (34 milyar dolar) denk geldiği belirtildi.

Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Pay piyasaları önceki iki çeyreğe kıyasla daha zayıf bir çeyrek geçirdi. Özellikle teknoloji, sanayi ve tüketiciye yönelik sektörler fonun getirisine olumsuz katkıda bulundu." ifadesini kullandı.

Norveç kronunun üçüncü çeyrekte birçok ana para birimi karşısında değer kazanması da fonun değerini düşürdü.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Fonun, Norveç dışında 70 ülke ve 9 bin 228’den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5’ini elinde tutuyor. Fon, son yıllarda yoğun olarak yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor.

Fonun piyasa değeri 30 Eylül 2023 itibarıyla 14 trilyon 801 milyar Norveç kronu (1 trilyon 340 milyar dolar) oldu.