ARA
Bist 100
7706,41
0,58%
Bist 100
Dolar/TL
28,1817
0,0604%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7918
-0,0751%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0569
0,0497%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1817,44
1,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Norveç Varlık Fonu, rekor zarar açıkladı

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, yılın üçüncü çeyreğinde 34 milyar dolar yatırım zararı açıkladı.

24 Ekim 2023 | 14:32
Son Güncellenme: 24 Ekim 2023 | 16:17
0
Norveç Varlık Fonu, rekor zarar açıkladı

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde yatırım zararının yüzde 2,1 olduğu, bunun da 374 milyar Norveç kronuna (34 milyar dolar) denk geldiği belirtildi.

Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Pay piyasaları önceki iki çeyreğe kıyasla daha zayıf bir çeyrek geçirdi. Özellikle teknoloji, sanayi ve tüketiciye yönelik sektörler fonun getirisine olumsuz katkıda bulundu." ifadesini kullandı.

Norveç kronunun üçüncü çeyrekte birçok ana para birimi karşısında değer kazanması da fonun değerini düşürdü.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Fonun, Norveç dışında 70 ülke ve 9 bin 228’den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5’ini elinde tutuyor. Fon, son yıllarda yoğun olarak yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor.

Fonun piyasa değeri 30 Eylül 2023 itibarıyla 14 trilyon 801 milyar Norveç kronu (1 trilyon 340 milyar dolar) oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1817,44 1,12%
  • ALTIN ONS 2006,13 1,07%
  • BIST 100 7706,41 0,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,1817 0,0604%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7918 -0,0751%
  • EURO/USD 1,0569 0,0497%
  • INGILIZ STERLINI 1,21204 -0,0709%
  • JAPON YENI 149,591 -0,537%
  • KANADA DOLARI 1,38707 0,28631%
  • RUS RUBLESI 94,2 0,5873%
Günün En Çok Okunanları
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
AB liderleri enflasyondan endişeli
GERİ
İLERİ
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan finansal sonuçlara ilişkin değerlendirme
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik
ABD'de Ford ile grevdeki işçiler arasında geçici anlaşma
Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri
TEB üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin liralık ödeme yasalaştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL