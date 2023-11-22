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Dünyanın en etkili 100 kadını: Listede Türk bilim insanı da var

BBC, 2023 yılının dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını listesini açıkladı. Listede "elektronik sütyen" icadıyla tanınan bilim insanı Canan Dağdeviren de yer alıyor.

22 Kasım 2023 | 16:49
Son Güncellenme: 22 Kasım 2023 | 16:54
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Dünyanın en etkili 100 kadını: Listede Türk bilim insanı da var

BBC bu yıl en çok ilham veren 100 kadınını açıkladı. Etkileyici hikayeleri ve imza attıkları işlerle öne çıkan isimler arasında eğlence dünyasından teknoloji dünyasına birçok isim yer alıyor. İşte BBC 100 Kadın listesinden bazı öne çıkan isimler...
 

1

Hollywood yıldızı George Clooney'nin eşi insan hakları avukatı Amal Clooney
2
MEME KANSERİNE KARŞI SÜTYEN İCAT ETTİ

MEME KANSERİNE KARŞI SÜTYEN İCAT ETTİ

Dünyanın en etkili 100 kadını listesinde bilim insanı ve mucit Canan Dağdeviren yer alıyor. ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) doçent olan Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir "elektronik sütyen" icat etti. Dağdeviren listede yer almasıyla ilgili "BBC'nin 11.sini düzenlediği, dünyanın dört bir yanından seçilen 100 ilham verici ve etkili kadın listesinde olmaktan, Cumhuriyet'in 100. yılında bu listede Türkiye Cumhuriyet’ini temsil ederek "Biz de varız!" diyebilmekten dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Çalışmalarını MIT Medya Laboratuvarında sürdüren Doçent Dr. Canan Dağdeviren proje için ilhamını, 49 yaşında ileri evre meme kanseri teşhisi konulan ve 6 ay sonra hayatını kaybeden teyzesi Fatma Çalışkanoğlu’ndan aldığını söylemişti.
3

Bu yıl Barbie filmindeki monoloğuyla akıllarda yer eden America Ferrera
4

Eski ABD First Lady'si avukat, yazar ve hak savunucusu Michelle Obama
5

93 yaşındaki model ve influencer Licia Fertz
6

7Ballon d'Or ödüllü futbolcu Aitana Bonmatí
7

Güzellik şirketi sahibi Huda Kattan
8

Hint sinemasındaki rolleriyle tanınan ve çok sayıda çevre ve insani yardım projesinde yer alan oyuncu Dia Mirzaax
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