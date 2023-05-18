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Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu: Türkiye de ilk 10'da

Dünyanın en pahalı pasaportlarının sıralandığı listede Avusturalya ilk sırada yer alırken Türkiye ilk 10'a girdi. İşte dünyanın en pahalı pasaportlarına ödenen ücretler...

18 Mayıs 2023 | 12:03
Son Güncellenme: 18 Mayıs 2023 | 12:31
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Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu: Türkiye de ilk 10'da

Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler açıklandı. Sigorta firması William Russell'ın verilerine göre, dünyanın en pahalı pasaportları şöyle:

1
Avusturalya

Avusturalya

Avusturalya en yüksek fiyattan pasaport veren ülke oldu. Avusturalya'da pasaport maliyeti 230 dolar olarak açıklandı.
2
Meksika

Meksika

Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 170 dolarla Meksika 2. sırada yer aldı.
3
İsviçre

İsviçre

Avrupa ülkesi İsviçre ise 140 dolarla Meksika'yı takip ediyor.
4
İtalya

İtalya

Akdeniz ülkesi İtalya ise listede 4. sırada yer aldı. Ülkenin pasaportu ise 135 dolar değerinde.
5
ABD ve Yeni Zelanda

ABD ve Yeni Zelanda

ABD 130 dolar ile 5. sırada yer alırken Yeni Zelanda 128 dolar pasaport fiyatıyla 6. sırada yer aldı.
6
Şili, Kanada, Japonya

Şili, Kanada, Japonya

Listedeki diğer ülkeler sırasıyla; Şili, (127 dolar), Kanada (125 dolar), Japonya (115 dolar).
7
Türkiye

Türkiye

Türkiye 110 dolar pasaport ücretiyle listede 10. sırada yer aldı.
8
En ucuz pasaportlar

En ucuz pasaportlar

Pasaport için en az para ödenen ülkeler arasında ise Çekya (27 dolar), Letonya (29 dolar), İspanya (33 dolar), Polonya (35 dolar) ve Slovakya (35 dolar) yer alıyor.
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