Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu: Türkiye de ilk 10'da

Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler açıklandı. Sigorta firması William Russell'ın verilerine göre, dünyanın en pahalı pasaportları şöyle:

1 Avusturalya Avusturalya en yüksek fiyattan pasaport veren ülke oldu. Avusturalya'da pasaport maliyeti 230 dolar olarak açıklandı.

2 Meksika Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 170 dolarla Meksika 2. sırada yer aldı.

3 İsviçre Avrupa ülkesi İsviçre ise 140 dolarla Meksika'yı takip ediyor.

4 İtalya Akdeniz ülkesi İtalya ise listede 4. sırada yer aldı. Ülkenin pasaportu ise 135 dolar değerinde.

5 ABD ve Yeni Zelanda ABD 130 dolar ile 5. sırada yer alırken Yeni Zelanda 128 dolar pasaport fiyatıyla 6. sırada yer aldı.

6 Şili, Kanada, Japonya Listedeki diğer ülkeler sırasıyla; Şili, (127 dolar), Kanada (125 dolar), Japonya (115 dolar).

7 Türkiye Türkiye 110 dolar pasaport ücretiyle listede 10. sırada yer aldı.