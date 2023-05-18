Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu: Türkiye de ilk 10'da

Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler açıklandı. Sigorta firması William Russell'ın verilerine göre, dünyanın en pahalı pasaportları şöyle:
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AvusturalyaAvusturalya en yüksek fiyattan pasaport veren ülke oldu. Avusturalya'da pasaport maliyeti 230 dolar olarak açıklandı.
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İtalyaAkdeniz ülkesi İtalya ise listede 4. sırada yer aldı. Ülkenin pasaportu ise 135 dolar değerinde.
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ABD ve Yeni ZelandaABD 130 dolar ile 5. sırada yer alırken Yeni Zelanda 128 dolar pasaport fiyatıyla 6. sırada yer aldı.
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Şili, Kanada, JaponyaListedeki diğer ülkeler sırasıyla; Şili, (127 dolar), Kanada (125 dolar), Japonya (115 dolar).
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