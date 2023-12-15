11 milyar dolarlık moda servetinin sahibi, 51 yaşındaki bahçıvanını evlat edinmeyi ve Hermès hanedanlığından kalan servetinin bir kısmının resmi varisi yapmayı planladığını söyledi. Birçok yayın organının iddiasına göre Nicolas Puech, servetlerini nereye bırakacakları konusunda şaşırtıcı kararlar veren aşırı zenginler listesine eklendi.

Oksijen'in İsviçre'de yayınlanan Tribune de Genève gazetesine dayandırdığı habere göre, eşi ya da çocuğu olmayan Puech, muazzam servetinin ve gayrimenkul portföyünün yaklaşık yarısını bahçıvanına ve ailesine bırakmayı planlıyor. 11.5 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Puech'in bunun yarısını bahçıvanına bırakmayı planladığı ve ona Fas'ta bir mülk ve İsviçre'de toplam değeri yaklaşık 6 milyon dolar olan bir villa verdiği belirtiliyor.

Dünyanın en zengin 162. kişisi

80 yaşındaki Puech, 1837 yılında lüks moda evini kuran Thierry Hermès'in beşinci kuşak varisi. Puech, Perşembe günü itibariyle 11,5 milyar dolarlık tahmini net servetiyle dünyanın en zengin 162. kişisi olarak sıralanıyor. Dünyanın en değerli ikinci lüks markası olan Hermes şirketinin yaklaşık yüzde 5'ine sahip. Servetini bahçıvana verme planı, Hermès ailesi içinde, moda devi LVMH'nin 2001-2013 yılları arasında şirketin yüzde 23'ünü gizlice ele geçirdiği düşmanca bir devralma teklifiyle başlayan ve on yıldan uzun bir süreye dayanan gerginliklerin ortasında geldi.

Hisse gerginliği

Puech'in aile üyeleri, LVMH'nin (dünyanın en zengin ikinci adamı olan Bernard Arnault'a ait) şirketi devralmasını engellemek için, şu anda Hermès hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan bir holding kurdular, ancak Puech hisselerini elinde tutmaya devam etti. Nihayetinde Arnault ve LVMH hisselerini elden çıkarmayı kabul etti. 2014 yılında Puech şirketin denetim kurulundan istifa etti ve bir sözcü bunun nedeninin "birkaç yıldır kendisine çeşitli cephelerden saldıran aile üyeleri tarafından kuşatılmış hissetmesi" olduğunu açıkladı.

Telefon rehberinden 70 kişi seçti

Bu tarz hamleler eski zengin aileler için ender rastlanan bir durum. Ancak ultra zenginler arasında bile şaşırtıcı miras kararları duyulmamış bir şey değil. İşte yıllar içinde ilginç vasiyetlerde bulunan bazı zenginler:

2007 yılında Luis Carlos de Noronha Cabral de Camara adında Portekizli soylu bir adamın banka hesaplarını, Lizbon'daki 12 odalı dairesini, Portekiz'deki evini, lüks arabasını ve iki motosikletini ölümünden on yıldan fazla bir süre önce telefon rehberinden isimlerini rastgele seçtiği 70 kişilik bir gruba bıraktığı ortaya çıktı.

1920'lerde Kanadalı bir avukat, mal varlığının önemli bir kısmını, ölümünden 10 yıl sonra tasfiye edilecek ve 1926 ile 1936 yılları arasında en çok çocuk doğurmayı başaran Toronto'lu bir kadına verilecek bir tröste bıraktı. Sonuçta dört anne "Büyük Leylek Derbisi" olarak adlandırılan uygulamadan yararlandı ve her biri 110 bin dolar aldı (bugün yaklaşık 2,4 milyon dolara eşdeğer).

Bank arkadaşına bıraktı

Şimdi Dogeville Ermişi olarak bilinen Archibald McArthur adlı Wisconsinli bir adam 1900'lerin başında öldüğünde aile üyelerine sadece 5'er dolar bıraktı ve parasının geri kalanını (bugün yaklaşık 3 milyon dolar) bir zamanlar bir park bankında arkadaş olduğu bir adama bıraktı.

Michigan'ın en zengin adamlarından biri olan Wellington Burt mal varlığını ailesine devretti ancak ölümünden bir asır sonra, 110 milyon dolarlık servetinin vasiyetine, hayatta kalan son torununun ölümünden 21 yıl sonrasına kadar devretmesine izin vermeyen bir hüküm ekledi. Servet 2010 yılında 12 kişiye miras kaldı.

Bu yılın başlarında New Hampshire'da gizli bir multimilyoner 3.8 milyon dolarlık servetini onlarca yıldır yaşadığı bir kasabaya bırakmaya karar verdi.