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Dünyanın en zengin insanı bir günde 11 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault LVMH hisse senedi düşüşünden sonra 11 milyar dolar kaybetti.

24 Mayıs 2023 | 09:41
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Dünyanın en zengin insanı bir günde 11 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault’un, ABD ekonomisinde lüks mallara olan talebi azaltacağı endişesiyle servetinden bir günde 11.2 milyar dolar silindi.

Louis Vuitton, Moet & Chandon Champagne ve Christian Dior gibi markaları bünyesinde barındıran LVMH'nin kurucusu, Salı günü, kazançlarının bir kısmını geri verdi. LVMH hisseleri yüzde 5 düştü.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, satışlara rağmen, Fransız milyarderin net serveti hala 191,6 milyar dolar. Bu yıl şimdiye kadar 29,5 milyar dolar ekledi.

Arnault ile dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Tesla Inc.'in Elon Musk'ı arasındaki fark sadece 11,4 milyar dolara geriledi.

LVMH'nin hisse fiyatında yıl boyunca hala yüzde 23 artış gösteren uzun bir yükselişin ardından geldi. MSCI Avrupa Tekstil Giyim ve Lüks Ürünler Endeksi yüzde 27 arttı. (BloombergHT)

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