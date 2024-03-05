Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!

Amazon'un kurucusu bir kez daha Elon Musk'u gölgede bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos 2021 sonbaharından bu yana ilk kez Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesine çıktı.

Bloomberg'e göre Bezos'un net serveti pazartesi günü 200 milyar dolara çıktı.

Musk'ın kişisel serveti 198 milyar dolar, LVMH'nin sahibi Bernard Arnault'unki ise 197 milyar dolarda.

Bezos, servetinin çoğunu 1994 yılında Seattle bölgesindeki garajında başlattığı e-ticaret devi Amazon'dan elde etti. Ayrıca Blue Origin adlı uzay şirketini kurdu ve Washington Post'u 250 milyon dolara satın aldı.

Hisselerini yakın zamanda elden çıkardı

Amazon hisselerinin bir kısmını elden çıkardığı bir dönemde, resmi olmayan dünyanın en zengin insanı unvanını geri alıyor. Bezos, son haftalarda 8,5 milyar dolardan fazla değerde Amazon hissesi sattı ki bu vergi amaçlı olabilecek bir hareketti.

Bezos geçen yıl ailesine ve bazı Blue Origin operasyonlarına daha yakın olmak için Seattle'dan Miami'ye taşınacağını söyledi. Bireyler için Florida'da gelir veya sermaye kazancı vergisi alınmıyor. Öte yandan Washington eyaleti de zengin bireylere uygulanan vergileri artırdı. Bezos'nun avukatı taşınma sayesinde milyarderin 600 milyon dolar kadar tasarruf etmiş olabileceğini söyledi.

Uzun zamandır birbirlerine rakipler

Elon Musk'ın serveti 2021'de 300 milyar doları aştı. Ertesi yıl, şimdi adı X olan Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı ve o yıl Tesla hisselerini sattı. Musk ve Bezos uzay konusunda da rakipler. Bezos, 2021 yılında Blue Origin roketlerinden biriyle uzaya gitti. Musk'ın SpaceX'i kendi roketlerinin çoğunu uzaya fırlattı ve ABD istihbaratı ile askeri teşkilatlarıyla ilişkilerini derinleştiriyor.

Bu arada Musk, zaman zaman Amazon'u tekel olarak nitelendirerek eleştirdi. 2021'de Musk, dünyanın en zengin insanı olarak Bezos'u geride bıraktığında, Bezos'a sosyal medyada servet sıralamasını işaret eden üzerinde iki numara bulunan gümüş madalyayı gösteren bir emoji gönderdi. Yeni servet değişimi hakkında ise henüz bir değişiklik yapmadı.