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  • eBay, şirketi eleştirdikleri için taciz edilen blog yazarlarına tazminat ödeyecek

eBay, şirketi eleştirdikleri için taciz edilen blog yazarlarına tazminat ödeyecek

E-ticaret sitesi eBay, şirketi eleştirdikleri için çeşitli yöntemlerle taciz edilen blog yazarlarına 3 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

12 Ocak 2024 | 11:06
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eBay, şirketi eleştirdikleri için taciz edilen blog yazarlarına tazminat ödeyecek

BBC'nin haberine göre, Massachusetts'te Başsavcılık, eBay'in eski Emniyet ve Güvenlik Müdürü Jim Baugh'un, şirket yöneticilerinin memnun olmadığı bir haber bülteni EcommerceBytes'ı yayımladıkları gerekçesiyle Ina ve David Steiner adlı blogger çifti hedef aldığını belirtti.

Mahkeme belgelerinde, eBay yöneticilerinin, haber bülteninde şirketi eleştiren çifte, canlı örümcekler ve hamamböcekleri gönderdiği görüldü.

Baugh ve altı kişinin Steiner çiftini yıldırmak için kampanya yürüttüğü kaydedilen belgelerde, çiftin "duygusal, psikolojik ve fiziksel olarak" korkutulduğu ifade edildi.

Massachusetts Başsavcısı Vekili Josh Levy, AP'ye e-posta yoluyla "eBay kesinlikle korkunç, suç teşkil eden davranışlarda bulundu." açıklamasını yaptı.

E-ticaret sitesi eBay, mahkemenin söz konusu çifte yönelik taciz suçlamaları için 3 milyon dolar para cezası ödemesi yönündeki kararını kabul etti.

Çiftin arabasına GPS izleme cihazı yerleştirmek gibi başka tacizlerde de bulunan Baugh ve diğer çalışanlar, olayın patlak vermesinden kısa süre sonra eBay tarafından işten çıkarılmıştı.

Olaya karışan Philip Cooke, 2021'de 18 ay hapis cezasına, ertesi yıl ise Baugh yaklaşık 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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