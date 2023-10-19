ARA
Bist 100
7965,43
1,57%
Bist 100
Dolar/TL
27,9993
-0,0126%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6606
0,5476%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0562
0,2706%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1756,27
0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri önemli ölçüde düştü

Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri önemli ölçüde düştü

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl ve 2024 için daha düşük enflasyon oranları bekliyor.

19 Ekim 2023 | 13:55
0
Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri önemli ölçüde düştü

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, bu yıl için üç ay önce yüzde 7 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi, yüzde 6,2'ye, gelecek yıl için yüzde 6'dan yüzde 5,2'ye, 2026 için ise yüzde 4,9'dan yüzde 4,5'e geriledi.

Ayrıca bölgeye bağlı olarak ekonomistler, enflasyon oranlarında büyük farklılıklar olacağını tahmin ediyor.

Bu yıl için enflasyon beklentileri, Batı Avrupa için yüzde 4,6, Kuzey Amerika için yüzde 4,1 ve Güneydoğu Asya için yüzde 4,7 ile küresel ortalamanın altında kaldı.

Buna karşın 2023 enflasyon beklentileri, Güney Asya için yüzde 17,1, Güney Amerika için yüzde 20,5, Kuzey Afrika için yüzde 55,5 ve Doğu Afrika için yüzde 36,5 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, değerlendirmesinde, "Enflasyon beklentileri hala yüksek olsa da önceki çeyreğe kıyasla önemli ölçüde düştü." ifadesini kullandı.

Potrafke, ekonomistlerin, 2026 için enflasyonun Batı Avrupa'da hala yüzde 2,4, Kuzey Amerika'da ise yüzde 2,7 olmasını beklediklerini kaydetti.

Ankete 26 Eylül-11 Ekim tarihlerinde 128 ülkeden 1541 ekonomist katıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1756,27 0,15%
  • ALTIN ONS 1950,85 0,16%
  • BIST 100 7965,43 1,57%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,9993 -0,0126%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6606 0,5476%
  • EURO/USD 1,0562 0,2706%
  • INGILIZ STERLINI 1,21269 -0,11243%
  • JAPON YENI 149,847 -0,053%
  • KANADA DOLARI 1,37194 0,02625%
  • RUS RUBLESI 97,135 -0,9938%
Günün En Çok Okunanları
Bir otomotiv markası daha Türkiye pazarına girdi: İşte satış fiyatları ve özellikleri
Havayolu şirketinin CEO'sunun masaj fotoğrafı tepki çekti
Havayolu şirketinin CEO'sunun masaj fotoğrafı tepki çekti
X (Twitter), 2 ülkede ücretli abonelik modelini başlattı
X (Twitter), 2 ülkede ücretli abonelik modelini başlattı
X, 2 ülkede kullanıcılardan yıllık 1 dolar alacak
X, 2 ülkede kullanıcılardan yıllık 1 dolar alacak
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
BMGK acil toplanacak
BMGK acil toplanacak
Araba almak isterken 850 bin TL dolandırıldı, bir uyarısı var
Araba almak isterken 850 bin TL dolandırıldı, bir uyarısı var
SPK bülteni yayınlandı: 2 şirketin sermaye artırımına onay
GERİ
İLERİ
Bir otomotiv markası daha Türkiye pazarına girdi: İşte satış fiyatları ve özellikleri
Havayolu şirketinin CEO'sunun masaj fotoğrafı tepki çekti
X (Twitter), 2 ülkede ücretli abonelik modelini başlattı
X, 2 ülkede kullanıcılardan yıllık 1 dolar alacak
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
Havayolu şirketinin CEO'sunun masaj fotoğrafı tepki çekti
X (Twitter), 2 ülkede ücretli abonelik modelini başlattı
X, 2 ülkede kullanıcılardan yıllık 1 dolar alacak
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
BMGK acil toplanacak
X (Twitter), 2 ülkede ücretli abonelik modelini başlattı
X, 2 ülkede kullanıcılardan yıllık 1 dolar alacak
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
BMGK acil toplanacak
Araba almak isterken 850 bin TL dolandırıldı, bir uyarısı var
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL