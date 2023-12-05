Eleştirilerin hedefindeydi: El Salvador Başkanı Bitcoin'deki ralli sonrası kârını açıkladı

Bitcoin'de ilk Başkanı Nayib Bukele, 2021 yılında Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi haline getirmişti.

6 milyon nüfuslu El Salvador, 2021 yılında Bitcoin'i yasal para birimi olarak ilan etti. Latin Amerika ülkesi kripto parayı resmi para birimi yapan ilk ülke oldu.

Bitcoin yatırımlarını artırmaya devam eden El Salvador, uzun süre zararda kaldı.

Bukele, kripto para biriminin 42 bin doları aşması sonrası Twitter'dan açıklama yaptı. Bukele, "Bitcoin yatırımlarımız karda" dedi.

Bukele, "Yatırımımızın yüzde 100'ünü geri almakla kalmayıp 3 milyon 620 bin dolar kâra geçtik" mesajını paylaştı.

Bitcoin'leri satmaya niyetlerinin olmadığını söyleyen Bukele, "Böyle bir amacımız hiçbir zaman olmadı" diye konuştu. Bukele, fiyatın gelecekte de dalgalanabileceği ama uzun vadeli stratejilerini etkilemeyeceğini bildirdi.

Muhalif siyasetçi ve yazarlardan eleştirilerini geri almalarını isteyen Nayib Bukele, "Yapmaları gereken şey özür dilemeleri" ifadelerini kullandı.

Bukele, açıklamasını "Bizi izlemeye devam edin!" mesajıyla bitirdi. Öte yandan Bukele, Şubat ayında yapılacak seçimlerde yeniden yarışacak. Bu nedenle geçen hafta görevinden istifa etti. (NTV)