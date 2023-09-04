Elizabeth Taylor'ın ünlü isimleri ağırladığı eski evi satışa çıkarıldı

Elizabeth Taylor'ın 2011'de öldüğünde sahip olduğu iki evden biri ve Palm Springs, Kaliforniya'da sahip olduğu tek mülk olan eski tatil evi 4.950.000 dolara yeniden satışa çıktı.

Fox News'ta yer alan habere göre San Jacinto Dağları manzaralı dört yatak odalı, dört buçuk banyolu "Casa Coachella", bir zamanlar "Casa Elizabeth" olarak biliniyordu ve yakın zamanda Taylor'ın arkadaşı, süper model ve girişimci Kathy Ireland tarafından emlak şirketi Zoom Casa ile işbirliği içinde yeniden dekore edildi.

"Burası Elizabeth'in çöldeki eviydi ve burada pek çok anısı vardı. Burayı çok severdi," diyor Ireland KESQ-TV'ye.

Taylor, tarihi Old Las Palmas mahallesindeki 4.200 metrekarelik evi 2004 yılında 1,4 milyon dolara satın aldı ve dekorasyonuna Ireland yardım etti.

Mülkü listeleyen Signature Real Estate Group'un Fox Business'a verdiği bilgiye göre, ev dergilerde, kitaplarda, filmlerde ve televizyonda yer aldı ve ünlülerden dünya liderlerine ve kraliyet ailesine kadar pek çok misafiri ağırladı.

1 Ev, tarihi Eski Las Palmas mahallesinde yer almaktadır. Evin ana odası açık konseptli. Tavandan tabana pencereler dağ manzarası sunuyor.

2 Modern ve minimalist ev, toprak tonlarında, şömineli ve manzarayı izlemek için tavandan tabana pencerelere sahip açık konsept bir oturma odasına açılıyor.

3 Yaşam alanı, yemek alanına ve son teknoloji ürünü cihazlara ve yemek yiyebileceğiniz bir yarımadaya sahip geniş bir mutfağa açılmaktadır.

4 Mutfakta yemek yiyebileceğiniz bir yarımada var.

5 Tam donanımlı bir mutfağa sahip olan kapalı teras, havuz ve dağ manzaralıdır.

6 Oturma odası, şelale aksanlı yüzme havuzuna bakan tam donanımlı bir mutfak ve bar içeren kapalı bir terasa açılmaktadır.

7 Evin iki ana yatak odası, küvetleri ve duşakabinleri olan bitişik banyolara sahiptir.

8 Signature Real Estate Group'a göre evde ilk müdahale ekipleri için özel erişime sahip bir güvenlik sistemi bulunuyor.