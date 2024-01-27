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Elon Musk'ı koltuğundan etti... Dünyanın en zengin kişisi değişti

Louis Vuitton ve Sephora gibi ünlü markaları barındıran küresel lüks ürünler şirketi LVMH'nin milyarder başkanı ve CEO'su Bernard Arnault, Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin adamı oldu.

27 Ocak 2024 | 12:48
Elon Musk'ı koltuğundan etti... Dünyanın en zengin kişisi değişti

Forbes dergisinin internet sitesine göre, Bernard Arnault'nun serveti 21.6 milyar dolar artarak, 205.8 milyar dolara yükseldi. Elon Musk, şirketleri Tesla ve SpaceX ile 204,2 milyar dolarlık net servete ulaşarak ikinci sıraya düştü.

Onları Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (179.9 milyar dolar), Oracle şirketinin yaratıcılarından Larry Ellison (142.6 milyar dolar) ve Amerikan şirketi Meta'nın Başkanı Mark Zuckerberg (138.8 milyar dolar) takip ediyor.

İlk on listesinde Berkshire Hathaway holdinginin başkanı Warren Buffett (125.9 milyar dolar) ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates (122.8 milyar dolar) de yer alıyor.

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