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Elon Musk üretkenliğinin sırrını açıkladı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, nasıl bu kadar üretken kalabildiğini açıkladı.

23 Mayıs 2023 | 10:51
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Elon Musk üretkenliğinin sırrını açıkladı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, teknoloji dünyasındaki adımlarının yanı sıra çalışma disipliniyle de adından söz ettiriyor. 

 

 

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CNBC'de David Faber'a konuşan Musk, nasıl bu kadar üretken kalabildiğini açıkladı. Milyarder, bir yıl için yalnızca iki veya üç gün izin kullandığını söyledi.
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EN AZ 6 SAAT UYUYOR

EN AZ 6 SAAT UYUYOR

Haftanın her günü çalışan Musk, geceleri 6 saat uyumaya özen gösterdiğini dile getirdi.
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Musk, "6 saatten az uyursam başım çok kötü ağrıyor. Daha fazla uyanık olmama rağmen daha az iş yapıyorum" dedi.
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Çalışma takıntısıyla daha önce gündem olan 51 yaşındaki Musk, The Guardian'ın haberine göre 2018 yılında haftada 120 saat çalıştığını söylemişti.
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