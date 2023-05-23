Elon Musk üretkenliğinin sırrını açıkladı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, teknoloji dünyasındaki adımlarının yanı sıra çalışma disipliniyle de adından söz ettiriyor.

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CNBC'de David Faber'a konuşan Musk, nasıl bu kadar üretken kalabildiğini açıkladı. Milyarder, bir yıl için yalnızca iki veya üç gün izin kullandığını söyledi.