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Enflasyonun ve ABD seçimlerinin Fed'in faiz indirim döngüsünü etkilemesi bekleniyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlikler sürerken, ülkedeki enflasyonun gidişatı ve başkanlık seçimlerinin olası bir faiz indirim döngüsünü etkilemesi bekleniyor.

19 Mart 2024 | 12:24
Enflasyonun ve ABD seçimlerinin Fed'in faiz indirim döngüsünü etkilemesi bekleniyor

Fed'in, mart ayı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemesine kesin gözüyle bakılırken, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller nedeniyle bankanın indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.

Bankanın olası bir faiz indirim döngüsünü de ABD'deki enflasyonun gidişatı ve başkanlık seçimlerinin etkilemesi bekleniyor.

ABD'de, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselişle piyasa tahminlerini aştı.

Ülkede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak tahminleri geride bıraktı.

FWD Bonds Başekonomisti Chris Rupkey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, enflasyonun, Fed'in yüzde 2 hedefine ulaşacağından emin olamayacak kadar yüksek seyrettiğini söyledi.

Halen yüksek seyreden enflasyon nedeniyşe Fed'in bu yıl için öngördüğü 3 faiz indiriminden birini masadan kaldırabileceğini dile getiren Rupkey, "Önümüzde ABD başkanlık seçimleri var ve her ne kadar Fed yetkilileri geleneksel olarak siyasi olmadıklarını söyleseler de kasım seçimlerinden önce eylülde yapılacak toplantıda riske girip faiz oranlarını düşürmek için cesur olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Rupkey, "Yakın ekonomi tarihinde başkanlık seçimine bu kadar kısa bir zaman kala faiz oranlarını düşüren bir Fed hatırlamıyorum, bu nedenle aylık enflasyon raporları sakinleşirse belki haziran ayında bir faiz indirimi daha alabiliriz." diye konuştu.

Fed yetkililerinin hiç aceleleri olmadığının sinyalini verdiğini ifade eden Rupkey, ABD'deki başkanlık seçimlerinden sonra bu yılın aralık ayındaki toplantıda faiz indirimi olabileceğini ve Fed'in yılı yüzde 5'lik bir faiz oranıyla tamamlayabileceğini söyledi.

"Fed'in faiz indirimlerine hazirandan sonra başlaması riski arttı"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de Fed'in enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair güven kazanması için daha fazla veri görmesi gerektiğini vurguladı.

İlk faiz indiriminin haziran ayında yapılacağına dair öngörülerinin sürdüğünü dile getiren Marey, ancak Fed'in faiz indirimlerine hazirandan sonra başlaması riskinin de arttığını söyledi.

Marey, bir kez faiz indirimine başladıktan sonra Fed'in her çeyrekte 25 baz puanlık indirime devam edebileceğini belirterek, "Ancak yeni ekonomik tahminlerimiz Donald Trump'ın kasım ayında zafer kazanacağı ve bunun da küresel çapta ithalat vergilerine yol açabileceğinden, enflasyonun 2025'te tekrar artmasını bekliyoruz. Bu durum muhtemelen Fed'in gelecek yıl boyunca faiz indirimi döngüsünde bir duraklamaya neden olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Berenberg ekonomisti Salomon Fiedler ise Fed'in faizlerde indirime gitmeden önce haziran ayını bekleyeceğini, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin bunu desteklediğini söyledi.

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