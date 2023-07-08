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Eski Amazon çalışanından 9,4 milyon dolarlıklık vurgun... Parayı lüks arabalara harcamış

Eski Amazon operasyon müdürü Kayricka Wortham, Amazon'daki 1,5 yıllık görev süresi boyunca şirketten 9,4 milyon dolardan fazla para çaldı. ABD savcılığına göre, çaldıkları parayı pahalı gayrimenkuller ve lüks arabalara harcayan Wortham, 16 yıl hapis cezası aldı.

08 Temmuz 2023 | 11:01
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2023 | 11:05
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Eski Amazon çalışanından 9,4 milyon dolarlıklık vurgun... Parayı lüks arabalara harcamış

Eski Amazon operasyon müdürü Kayricka Wortham, Amazon'daki 1,5 yıllık görev süresi boyunca şirketten 9,4 milyon dolardan fazla para çaldı. ABD savcılığına göre, çaldıkları parayı pahalı gayrimenkuller ve lüks arabalara harcayan Wortham, 16 yıl hapis cezası aldı. 

ABD Georgia Kuzey Bölgesi Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü bir federal bölge mahkemesi eski bir Amazon çalışanını teknoloji devine karşı milyonlarca dolarlık dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eski Amazon operasyon müdürü Georgia'lı Kayricka Wortham'ın mahkumiyeti, telgraf dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulunmasından yaklaşık yedi ay sonra geldi.

ABD savcılığı, Wortham'ın Amazon'da çalıştığı 1,5 yıl boyunca teknoloji şirketini dolandırmak ve 9,4 milyon dolardan fazla para çalmak için çok kişilik bir plan yürüttüğünü söyledi.

Çaldıkları parayı  lüks arabalara harcamış 

Wortham ve suç ortaklarından biri olduğu iddia edilen Brittany Hudson'ın bir ilişkisi vardı. ABD savcılığına göre, çaldıkları parayı "Yaklaşık 1 milyon dolarlık bir ev; 2019 Lamborghini Urus; 2021 Dodge Durango; 2022 Tesla Model X; 2018 Porsche Panamera ve Kawasaki ZX636 motosiklet dahil olmak üzere pahalı gayrimenkuller ve lüks arabalar" satın almak için kullandıkları iddia ediliyor.

Savcılar Wortham ve ilgili diğer kişilerin "Amazon'a hayali faturalar göndererek ve satıcıların Amazon'a mal ve hizmet sağladığını yanlış bir şekilde beyan ederek" parayı çaldıklarını iddia etti. ABD savcılığına göre, Wortham'ın gözetimi altındaki dikkatsiz çalışanlar, Wortham'ın kendilerine verdiği ve daha sonra onayladığı sahte bilgilerle bunları sisteme ekledikten sonra bunu yapabildiler.

ABD savcılığına göre Wortham o zamandan beri Hudson ile birlikte satın aldıkları iddia edilen ev ve araçları yetkililere teslim etti. Banka hesaplarındaki 2.7 milyon dolara el konuldu.

Wortham'ın ayrıca Amazon'a yaklaşık 9.47 milyon dolar geri ödemesine karar verildi.

ABD savcılığı Wortham'ın ayrıca "federal bir yargıcın imzasını ve mahkeme mührünü taklit etmeyi" içeren başka bir şirketi dolandırma girişimiyle ilgili ek suçlamalarla da karşı karşıya olduğunu söyledi. ABD Savcısı Ryan Buchanan yaptığı açıklamada, söz konusu suçların, kefaletle serbest bırakıldığı ve bir "franchising şirketini cezai suçlamalarının durumu hakkında" yanıltmaya çalıştığı sırada işlendiğini söyledi.

Wortham, 16 yıl hapis cezasının yanı sıra, serbest bırakıldıktan sonra üç yıl denetimli serbestlik hizmeti vermek zorunda kalacak.

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