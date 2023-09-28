ARA
Bist 100
8243,63
0,36%
Bist 100
Dolar/TL
27,4219
1,0074%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8993
1,225%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0539
0,2883%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1655,04
1,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Eski Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni işi belli oldu

Eski Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni işi belli oldu

Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon, film, medya ve eğlence sektörüne girmek amacıyla yetenek ajansıyla sözleşme imzaladı.

28 Eylül 2023 | 13:00
0
Eski Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni işi belli oldu

Politico'nun haberine göre, sektörde Hollywood yıldızlarının aralarında bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü sanatçı, oyuncu ve direktörle çalışan Range Media Partners, eski Finlandiya Başbakanı Marin ile de sözleşme yaptığını duyurdu.

Marin, daha önce de siyasi liderlere danışmanlık yapmak üzere Tony Blair Enstitüsü kadrosuna stratejik danışmak olarak katıldığını açıklamıştı.

Göreve geldiği 2019'da 34 yaşında olan Marin, Finlandiya'nın en genç Başbakanı unvanını elde etmiş ve nisandaki seçimleri kaybetmesinin ardından görevini devretmişti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1655,04 1,12%
  • ALTIN ONS 1877,24 0,11%
  • BIST 100 8243,63 0,36%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,4219 1,0074%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8993 1,225%
  • EURO/USD 1,0539 0,2883%
  • INGILIZ STERLINI 1,22076 0,59371%
  • JAPON YENI 149,278 -0,233%
  • KANADA DOLARI 1,3482 -0,1178%
  • RUS RUBLESI 97,125 0,0515%
Günün En Çok Okunanları
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?
Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?
En son Trump döneminde yaşanmıştı: ABD'de 'kapanmaya' son 3 gün
GERİ
İLERİ
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL