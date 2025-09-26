Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi yükseldi

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Ağustos ayında Euro Bölgesi tüketicilerinin enflasyon beklentilerinin arttığını belirterek, faiz oranlarının daha fazla düşürülmemesi çağrılarını destekledi.

AMB’nin Cuma günü yayımladığı ankete göre, tüketicilerin önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 2,6’dan yüzde 2,8’e yükseldi.

Tüketicilerin üç yıllık enflasyon beklentisi değişmezken 5 yıl için beklenti ise yüzde 2,2’ye çıktı.

Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2 seviyesinde sabit kalırken, AMB yetkilileri fiyatları kontrol altına aldıklarından emin ve mevcut faiz oranlarından memnun.

Ancak yetkililerden bazıları önümüzdeki iki yılda enflasyonun hedefin altında kalabileceğinden endişe ederken, bazıları ise Avrupa savunma harcamalarının artacağından kaygı duyuyor.

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir Perşembe günü, hedeflerine ulaştıklarını gururla söyleyebildiklerini söyledi. Ayrıca Kazimir, “Şimdi sabırlı ve kararlı olmalı, zamanı geldiğinde harekete geçmeye hazır olmalıyız” dedi.

20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi’nde enflasyon, Ağustos ayında yüzde 2 iken, bu ay enflasyonun yüzde 2,3'e yükselmesi bekleniyor.

AMB anketinde diğer beklentiler

Önümüzdeki 12 aya ilişkin ekonomik küçülme beklentisi Ağustos ayında yüzde 1,2’de sabit kaldı. İşsizlik oranına ilişkin beklentiler yüzde 10,6’dan yüzde 10,7’ye çıkarken, nominal gelir artışı beklentisi ise yüzde 0,9’dan yüzde 1,1’e yükseldi.

Gelecek yıl nominal harcama büyümesine ilişkin beklentiler yüzde 3,3 seviyesinde sabit kaldı. Ayrıca tüketiciler, ev fiyatlarının önümüzdeki 12 ayda yüzde 3,4 artacağını bekliyor. Önümüzdeki 12 ay için konut kredisi faiz oranlarına ilişkin beklenti yüzde 4,5 ile değişmedi.