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Fed Başkanı Powell'dan enflasyon ve faiz mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve iş gücü verilerinin gerektirmesi durumunda eylüldeki toplantıda, faiz oranını yeniden artırmalarının mümkün olduğunu belirterek, "Ancak sabit de bırakabiliriz. Çok dikkatli şekilde toplantı bazında karar vereceğiz." dedi.

27 Temmuz 2023 | 09:14
Son Güncellenme: 27 Temmuz 2023 | 09:26
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Fed Başkanı Powell'dan enflasyon ve faiz mesajı

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Powell, fiyat istikrarı olmadan, güçlü iş gücü piyasası koşullarına ulaşılamayacağını belirtti.

Powell, geçen yılın başlarından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırdığına işaret ederek, çok mesafe katedilmesine rağmen sıkılaştırmanın etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini kaydetti.

İleriye dönük uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlemede verilere dayalı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceklerine dikkati çeken Powell, "Son göstergeler, ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğine değinerek, piyasadaki arz ve talebin daha iyi bir dengeye geldiğine dair devam eden bazı işaretler de olduğunu söyledi.

Enflasyonun yüzde 2 olan uzun vadeli hedefin oldukça üzerinde olduğunu anımsatan Powell, "Enflasyon, geçen yılın ortasından bu yana bir miktar yumuşadı ama beklentimizden çok daha dirençli. Yüzde 2 hedefimize bağlıyız ama bunun için sabırlı ve kararlı olmalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için katedilmesi gereken uzun bir yol var ve 2025'e kadar bu seviyeye ineceğini düşünmüyorum. Çekirdek enflasyon da hala oldukça yüksek seyrediyor." ifadelerini kullandı.

"Bugün gelecekteki toplantılara ilişkin karar almadık"

Powell, bugün faiz artış hızı da dahil olmak üzere gelecekteki toplantılara ilişkin herhangi bir karar almadıklarına dikkati çekerek, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürmek için oluşabilecek daha fazla sıkılaştırma ihtiyacını değerlendirdiklerini söyledi.

Veriler gerektirirse eylüldeki toplantıda faiz oranını yeniden artırmalarının mümkün olduğunu dile getiren Powell, "Ancak sabit de bırakabiliriz. Çok dikkatli şekilde toplantı bazında karar vereceğiz." dedi.

Powell, para politikasındaki sıkılaşmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Gelecek toplantıdaki kararlarımız açısından şu an belirsizlik söz konusu çünkü kararımızda bir sonraki toplantımıza kadar açıklanacak enflasyon ve iş gücü verilerini dikkate alacağız. Bu nedenle kararlarımızı toplantıdan toplantıya vereceğiz. Şu anda sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Enflasyonun sürdürülebilir şekilde gerilediğini gördüğümüzde, sıkı para politikasına gerek olmayacaktır. Faiz oranlarını düşürmek için enflasyonun gerileme seviyesi ve hızını da dikkate almamız gerekiyor. Faiz oranlarını muhtemelen gelecek yıla kadar düşürmeyeceğiz."

Powell, ekonomide artık resesyon beklemediklerini belirtti.

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