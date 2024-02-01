ARA
Bist 100
8653,65
1,85%
Bist 100
Dolar/TL
30,3703
0,0814%
Dolar/TL
Euro/TL
32,8252
-0,0049%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0808
0,0042%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1984,99
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz indiriminin olası olmadığına işaret etti

Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz indiriminin olası olmadığına işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirterek, ancak mart ayı toplantısına kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

01 Şubat 2024 | 09:08
Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz indiriminin olası olmadığına işaret etti

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonunun işsizlik oranında önemli bir artış olmadan yüksek seviyelerden gerilediğini belirten Powell, ancak enflasyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve bunu düşürme konusunda devam eden ilerlemenin garanti olmadığını ve seyrinin belirsiz olduğunu söyledi.

"Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak"

Powell, geçen iki yılda para politikası duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdıklarını kaydederek, "Güçlü eylemlerimiz politika faizimizi oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdı." dedi.

Sıkılaşmanın ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkilerini gördüklerini belirten Powell, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasının önündeki risklerin daha iyi bir dengeye geldiğini aktardı.

Powell, enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde yavaşladığı ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti. Düşük enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Powell, "Ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

"Gerekmesi halinde, faiz oranında mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazırız"

Para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Powell, şunları kaydetti:

"Sıkılaştırma döngüsünde politika faiz oranımızın muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yılın bir noktasında faiz indirimlerine başlamanın muhtemelen uygun olacağına inanıyoruz. Ancak pandemiden bu yana ekonomi tahminleri pek çok açıdan şaşırttı ve yüzde 2 enflasyon hedefimize doğru ilerlemenin süreci garanti değil. Ekonomik görünüm belirsiz ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz. Gerekmesi halinde, faiz oranında mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazırız."

Powell, faiz indirimlerine mart ayında başlamanın olası olmadığını söyledi

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) para politikasındaki kısıtlayıcı duruşu hafifletmeye başlama zamanını değerlendirirken dikkatli olacağını vurgulayan Powell, "Komitenin mart ayı toplantısına kadar (faiz indirimine yönelik) bir güven düzeyine ulaşmasının muhtemel olduğunu düşünmediğimi söyleyebilirim. Ama göreceğiz." diye konuştu.

Powell, ekonomide "yumuşak inişin" başarıldığını söyleyemeyeceğini belirterek, kaydedilen ilerlemenin cesaretlendirici olduğunu ancak henüz zafer ilan etmediklerini ifade etti.

Enflasyon yeniden yükselişe geçerek sürpriz yapması halinde buna yanıt vermek zorunda kalacaklarına dikkati çeken Powell, bu aşamada bunun sürpriz olacağını belirtti. Powell, bu konunun seçenekleri açık tutmalarının ve acele etmemenin temel nedeni olduğunu kaydetti.
 


 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1984,99 0,02%
  • ALTIN ONS 2032,91 -0,1%
  • BIST 100 8653,65 1,85%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,859 -0,204%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34478 0,03161%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,4545 0,5399%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,3703 0,0814%
  • EURO/DOLAR 1,0808 0,0042%
  • EURO/TURK LIRASI 32,8252 -0,0049%
  • STERLIN/DOLAR 1,26479 -0,20633%
Günün En Çok Okunanları
2024'ün ilk halka arzları: SPK'dan iki şirketin halka arzına onay geldi
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"
Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"
Üsküdar Üniversitesi 80 akademik personel alacak
GERİ
İLERİ
2024'ün ilk halka arzları: SPK'dan iki şirketin halka arzına onay geldi
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Air Astana için halka arz tarihi açıklandı
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Piyasalarda gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Dünyada yükselen yeni 'cafe' trendi
Tesla İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı
Dünyanın en büyük varlık fonu 2023'te Türkiye'de hangi şirketlere yatırım yaptı? En büyük pay Tüpraş'ta
Musk'a ödenen maaş iptal edilebilir: "Akılalmaz bir meblağ"
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL