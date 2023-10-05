Forbes ABD'nin en zengin 400 ismini açıkladı... Listede 2 Türk var!

Forbes, ABD'nin en zengin insanları listesini güncellerken, listeye yeni isimler de girdi.
Listede yer alan isimlerin toplam serveti 500 milyar dolar artarken toplamda da 4,5 trilyon dolarla rekor kırdı.
Bu dönemde en büyük kazanç elde edenler ise teknoloji şirketleri oldu. Zenginlerin kazançların yarısı ise, toparlanan teknoloji hisselerinden geliyor. Sekiz teknoloji patronu servetlerine 10 milyar dolar veya daha fazlasını ekledi.
Listeden düşen dikkat çekici isim; Donald Trump oldu. Eski başkanın serveti yüzde 19 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi.
Bu yıl Michael Jordan'ın yanı sıra iki Türk de listeye katılan isimler arasında oldu.
İşte Forbes'a göre ABD'nin en zengin 10 ismi, listeye giriş yapanlar ve servetleri...