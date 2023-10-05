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  • Forbes ABD'nin en zengin 400 ismini açıkladı... Listede 2 Türk var!

Forbes ABD'nin en zengin 400 ismini açıkladı... Listede 2 Türk var!

Forbes Dergisi Amerika'nın en zenginlerini derlediği Forbes 400 listesini güncelledi. Bu yıl iki Türk iş insanın da girdiği listedeki isimler servetini 500 milyar dolar artırdı.

05 Ekim 2023 | 12:39
Son Güncellenme: 05 Ekim 2023 | 15:04
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Forbes ABD'nin en zengin 400 ismini açıkladı... Listede 2 Türk var!

Forbes, ABD'nin en zengin insanları listesini güncellerken, listeye yeni isimler de girdi.

Listede yer alan isimlerin toplam serveti 500 milyar dolar artarken toplamda da 4,5 trilyon dolarla rekor kırdı.

Bu dönemde en büyük kazanç elde edenler ise teknoloji şirketleri oldu. Zenginlerin kazançların yarısı ise, toparlanan teknoloji hisselerinden geliyor. Sekiz teknoloji patronu servetlerine 10 milyar dolar veya daha fazlasını ekledi.

Listeden düşen dikkat çekici isim; Donald Trump oldu. Eski başkanın serveti yüzde 19 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi. 

Bu yıl Michael Jordan'ın yanı sıra iki Türk de listeye katılan isimler arasında oldu.  

İşte Forbes'a göre ABD'nin en zengin 10 ismi, listeye giriş yapanlar ve servetleri... 
 

1
1. ELON MUSK

1. ELON MUSK

251 milyar dolar
2
2. JEFF BEZOS

2. JEFF BEZOS

161 milyar dolar
3
3. LARRY ELLISON

3. LARRY ELLISON

158 milyar dolar
4
4. WARREN BUFFETT

4. WARREN BUFFETT

121 milyar dolar
5
5. LARRY PAGE

5. LARRY PAGE

114 milyar dolar
6
6. BILL GATES

6. BILL GATES

111 milyar dolar
7
7. SERGEY BRIN

7. SERGEY BRIN

110 milyar dolar
8
8. MARK ZUCKERBERG

8. MARK ZUCKERBERG

106 milyar dolar
9
9. STEVE BALLMER

9. STEVE BALLMER

101 milyar dolar
10
10. MICHAEL BLOOMBERG

10. MICHAEL BLOOMBERG

96,3 milyar dolar
11
379. MICHAEL JORDAN

379. MICHAEL JORDAN

3 milyar dolar
12
EREN-FATİH ÖZMEN

EREN-FATİH ÖZMEN

2023'te Forbes 400 listesinde iki Türk de yer aldı. 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye giren Eren Özmen ve 3,3 milyar dolarlık seveti ile 345. sırada yer alan Fatih Özmen, Özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri.
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