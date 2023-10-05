Forbes ABD'nin en zengin 400 ismini açıkladı... Listede 2 Türk var!

Forbes, ABD'nin en zengin insanları listesini güncellerken, listeye yeni isimler de girdi.

Listede yer alan isimlerin toplam serveti 500 milyar dolar artarken toplamda da 4,5 trilyon dolarla rekor kırdı.

Bu dönemde en büyük kazanç elde edenler ise teknoloji şirketleri oldu. Zenginlerin kazançların yarısı ise, toparlanan teknoloji hisselerinden geliyor. Sekiz teknoloji patronu servetlerine 10 milyar dolar veya daha fazlasını ekledi.

Listeden düşen dikkat çekici isim; Donald Trump oldu. Eski başkanın serveti yüzde 19 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi.

Bu yıl Michael Jordan'ın yanı sıra iki Türk de listeye katılan isimler arasında oldu.

İşte Forbes'a göre ABD'nin en zengin 10 ismi, listeye giriş yapanlar ve servetleri...



1 1. ELON MUSK 251 milyar dolar

2 2. JEFF BEZOS 161 milyar dolar

3 3. LARRY ELLISON 158 milyar dolar

4 4. WARREN BUFFETT 121 milyar dolar

5 5. LARRY PAGE 114 milyar dolar

6 6. BILL GATES 111 milyar dolar

7 7. SERGEY BRIN 110 milyar dolar

8 8. MARK ZUCKERBERG 106 milyar dolar

9 9. STEVE BALLMER 101 milyar dolar

10 10. MICHAEL BLOOMBERG 96,3 milyar dolar

11 379. MICHAEL JORDAN 3 milyar dolar