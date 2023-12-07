Forbes 'Dünyanın En Güçlü Kadınları 2023' listesini açıkladı: Listede yer alan tek Türk

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, geleneksel “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesini açıkladı.

Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.

Medya ve eğlence alanından en güçlü kadınlar arasında Taylor Swift, Oprah Winfrey ve Beyonce gibi tanınmış isimler öne çıktı.

Listede yer alan tek Türk

Geçen yıl listede 81. sırada bulunan iş insanı Güler Sabancı, 77. sıraya yükseldi. Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı’nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu hatırlatılırken, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı anımsatıldı.

2023 Forbes Dünyanın En Güçlü Kadınları listesinde yer alan ilk 10 isim şöyle:

1 Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı

2 Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı

3 Kamala Harris ABD Başkan Yardımcısı

4 Giorgia Meloni İtalya Başbakanı

5 Taylor Swift Şarkıcı

6 Karen Lynch CVS CEO'su

7 Jane Fraser Citigroup CEO'su

8 Abigail Johnson Fidelity Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

9 Mary Barra General Motors CEO'su