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Forbes 'Dünyanın En Güçlü Kadınları 2023' listesini açıkladı: Listede yer alan tek Türk

Forbes 2023 Dünyanın En Güçlü Kadınları listesinde Taylor Swift ve Beyoncé gibi bu yıla damga vuran isimler öne çıkarken listede yer alan tek Türk bu yıl da Güler Sabancı oldu. . Sabancı, 19 yıldır listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

07 Aralık 2023 | 09:40
Son Güncellenme: 07 Aralık 2023 | 09:46
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Forbes 'Dünyanın En Güçlü Kadınları 2023' listesini açıkladı: Listede yer alan tek Türk

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, geleneksel “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesini açıkladı. 

Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.

Medya ve eğlence alanından en güçlü kadınlar arasında Taylor Swift, Oprah Winfrey ve Beyonce gibi tanınmış isimler öne çıktı. 

Listede yer alan tek Türk

Geçen yıl listede 81. sırada bulunan iş insanı Güler Sabancı, 77. sıraya yükseldi. Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı’nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu hatırlatılırken, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı anımsatıldı.

2023 Forbes Dünyanın En Güçlü Kadınları listesinde yer alan ilk 10 isim şöyle:

 

1
Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Avrupa Komisyonu Başkanı
2
Christine Lagarde

Christine Lagarde

Avrupa Merkez Bankası Başkanı
3
Kamala Harris

Kamala Harris

ABD Başkan Yardımcısı
4
Giorgia Meloni

Giorgia Meloni

İtalya Başbakanı
5
Taylor Swift

Taylor Swift

Şarkıcı
6
Karen Lynch

Karen Lynch

CVS CEO'su
7
Jane Fraser

Jane Fraser

Citigroup CEO'su
8
Abigail Johnson

Abigail Johnson

Fidelity Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
9
Mary Barra

Mary Barra

General Motors CEO'su
10
Melinda French

Melinda French

Bill Ve Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı
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