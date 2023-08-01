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  • Fransa'da 'bir alış veriş bir fiş' dönemi sona erdi

Fransa'da 'bir alış veriş bir fiş' dönemi sona erdi

Müşteriler alış verişlerinde yine de fiş isteyebilecek. Ayrıca restoran ya da garaj gibi işletmelerde makbuz kesilmesi zorunlu olacak.

01 Ağustos 2023 | 14:36
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Fransa'da 'bir alış veriş bir fiş' dönemi sona erdi

Euronews'in haberine göre, Fransa'da alış veriş sonrası müşterilere kağıt fiş verilme işlemi rafa kaldırıldı. Kağıt tüketimini azaltmayı hedefleyen çevreci önlemin banka ya da kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki makbuzlar için de geçerli olacağı duyuruldu.

Kağıt fişlerin tamamıyla ortadan kalkmayacağını belirten yetkililer, örneğin müşterilerin fiyatla ilgili şüphelerini gidermek için çıktı talep edebileceğini vurguladı. 

Ayrıca restoranlar, oteller, kuaförler ve otomobil tamirhaneleri gibi işletmelerde fatura verilmesi zorunlu olmaya devam edecek.

 

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