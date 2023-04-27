ARA
Bist 100
4781,57
-0,04%
Bist 100
Dolar/TL
19,4321
0,0456%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3883
-0,2556%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1006
-0,3251%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1236,53
-0,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fransa'da tekerlekli sandalyeler ücretsiz olacak

Fransa'da 2024'ten itibaren engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerinin ücreti tamamen iade edilecek.

27 Nisan 2023 | 13:21
0
Fransa'da tekerlekli sandalyeler ücretsiz olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda 6'ncısı düzenlenen Ulusal Engelliler Konferansında yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik atılacak adımlara değindi.

Macron, engelli vatandaşlarının halka açık yerlere kolaylıkla erişebilmesi için 1,5 milyar avro ayrılacağını ifade ederek, 2024'ten itibaren tekerlekli sandalyelerinin ücretinin engelli vatandaşlara tamamen iade edileceğini duyurdu.

Engelli öğrenciler için her okulda bir referans öğretmeni olacağını da belirten Macron, ülkede 430 bin engelli öğrencinin bulunduğu ifade etti.

Fransız basını 52 dernekten oluşan "Handicaps" topluluğunun, "istişare eksikliğini" gerekçe göstererek Elysee Sarayı'nda düzenlenen konferansı boykot ettiğini aktardı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1236,9 -0,44%
  • ALTIN ONS 1979,91 -0,5%
  • BIST 100 4770,83 -0,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4327 0,0488%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3875 -0,2593%
  • EURO/USD 1,1006 -0,3233%
  • INGILIZ STERLINI 1,24558 -0,10666%
  • JAPON YENI 134,095 0,321%
  • KANADA DOLARI 1,36214 -0,10963%
  • RUS RUBLESI 81,533 -0,7269%
Günün En Çok Okunanları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
26 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Altın fiyatları bugün ne kadar?
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL