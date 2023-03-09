Fransız Senatosu emeklilik yaşını yükselten maddeyi onayladı, işçiler genel greve gidiyor

Tartışmalı emeklilik reformunun bazı maddeleri Senatoda oylamaya sunuldu.

Sol cephenin karşı çıkmasına rağmen emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören madde, 115'e karşı 201 oyla kabul edildi.

Reformun diğer maddeleri de Senatoda görüşülmeye devam edecek.

Başbakan Elisabeth Borne, oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tartışmalara rağmen oylamanın böyle sonuçlanması beni memnun etti." ifadesini kullandı.

Sendikalardan yeni bir grev kararı

Sendikalar, söz konusu maddenin kabul edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep ettiklerini duyurdu.

Sendikalar, 11 Mart Cumartesi günü için bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı aldı.

Fransa'da reforma karşı 7 Mart'ta gidilen grevlerle sendikalara göre 3,5 milyon kişi protesto gösterileri düzenlemiş, İçişleri Bakanlığı ise bu sayının 1,28 milyon olduğunu açıklamıştı.

Grevler nedeniyle başkent Paris başta olmak üzere birçok bölgede ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanmıştı.

Öte yandan, Le Canard Enchaine gazetesi, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in 16 Şubat'ta düzenlenen protestolara ilişkin açıkladığı katılım sayısının eksik olduğunu iddia etmiş, görevlilerin uyarılarına rağmen Darmanin'in bu sayıyı bilerek manipüle ettiğini aktarmıştı.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.