ARA
Bist 100
5494,62
1,03%
Bist 100
Dolar/TL
18,9501
0,031%
Dolar/TL
Euro/TL
20,025
0,2082%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0567
0,1891%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1110,27
0,54%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Fransız Senatosu emeklilik yaşını yükselten maddeyi onayladı, işçiler genel greve gidiyor

Fransız Senatosu emeklilik yaşını yükselten maddeyi onayladı, işçiler genel greve gidiyor

Fransa'da Senato, ülke çapında kitlesel grevlere neden olan ve milyonlarca kişinin itiraz için sokağa çıktığı reformun "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini kabul etti. Sendikalar, bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı aldı.

09 Mart 2023 | 14:44
0
Fransız Senatosu emeklilik yaşını yükselten maddeyi onayladı, işçiler genel greve gidiyor

Tartışmalı emeklilik reformunun bazı maddeleri Senatoda oylamaya sunuldu.

Sol cephenin karşı çıkmasına rağmen emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören madde, 115'e karşı 201 oyla kabul edildi.

Reformun diğer maddeleri de Senatoda görüşülmeye devam edecek.

Başbakan Elisabeth Borne, oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tartışmalara rağmen oylamanın böyle sonuçlanması beni memnun etti." ifadesini kullandı.

Sendikalardan yeni bir grev kararı

Sendikalar, söz konusu maddenin kabul edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep ettiklerini duyurdu.

Sendikalar, 11 Mart Cumartesi günü için bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı aldı.

Fransa'da reforma karşı 7 Mart'ta gidilen grevlerle sendikalara göre 3,5 milyon kişi protesto gösterileri düzenlemiş, İçişleri Bakanlığı ise bu sayının 1,28 milyon olduğunu açıklamıştı.

Grevler nedeniyle başkent Paris başta olmak üzere birçok bölgede ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanmıştı.

Öte yandan, Le Canard Enchaine gazetesi, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in 16 Şubat'ta düzenlenen protestolara ilişkin açıkladığı katılım sayısının eksik olduğunu iddia etmiş, görevlilerin uyarılarına rağmen Darmanin'in bu sayıyı bilerek manipüle ettiğini aktarmıştı.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1110,27 0,54%
  • ALTIN ONS 1822,33 0,49%
  • BIST 100 5494,62 1,03%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9501 0,031%
  • EURO/TURK LIRASI 20,025 0,2082%
  • EURO/USD 1,0567 0,1891%
  • INGILIZ STERLINI 1,19033 0,46124%
  • JAPON YENI 136,112 -0,827%
  • KANADA DOLARI 1,37944 0,0058%
  • RUS RUBLESI 75,84 -0,2761%
Günün En Çok Okunanları
Şirketlere tek seferlik 'deprem vergisi' geliyor
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
İhracat ikliminde Haziran 2022'den bu yana ilk iyileşme işareti
İhracat ikliminde Haziran 2022'den bu yana ilk iyileşme işareti
10 yıl Google’da yöneticilik yaptı: "İş görüşmelerinde aradığım 1 numaralı özellik..."
10 yıl Google’da yöneticilik yaptı: "İş görüşmelerinde aradığım 1 numaralı özellik..."
Ekonomist’te Bu Hafta
Ekonomist’te Bu Hafta
Toyota'da üst düzey atama
GERİ
İLERİ
Şirketlere tek seferlik 'deprem vergisi' geliyor
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
İhracat ikliminde Haziran 2022'den bu yana ilk iyileşme işareti
Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
İhracat ikliminde Haziran 2022'den bu yana ilk iyileşme işareti
10 yıl Google’da yöneticilik yaptı: "İş görüşmelerinde aradığım 1 numaralı özellik..."
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
İhracat ikliminde Haziran 2022'den bu yana ilk iyileşme işareti
10 yıl Google’da yöneticilik yaptı: "İş görüşmelerinde aradığım 1 numaralı özellik..."
Ekonomist’te Bu Hafta
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL