Gates, bir zaman yolcusuna soracağı 1 numaralı soruyu söyledi

Bill Gates podcast yayınının son bölümünde Oxford Üniversitesi veri bilimcisi Hannah Ritchie ile görüştü. Gates, Ritchie'ye gelecekten gelen bir zaman yolcusuna sorulacak "en önemli soruları" sordu. Onun yanıtı ise "2100'de dünya nüfusunun yüzde kaçı günde 20 dolarla yaşayabilir?" oldu. Ritchie, bu sorunun cevabının gelecekteki yoksulluk oranları ve "sağlık, tarım ve yoksulluk konularında ilerleme kaydedip kaydetmediğimiz" hakkında epey bilgi vereceğini söyledi. Çünkü Dünya Bankası'na göre şu anda dünyanın %9'undan fazlası günde 2.15 dolardan daha az bir gelirle geçinmek zorunda.

Gates ise enerji üretimi ve yapay zeka hakkında bilgi almayı tercih edeceğini söyledi. "Enerjiyi nasıl üretiyorsunuz? Füzyon mu, fisyon mu ya da beklenmedik bir şey mi?" diye sordu.

Gates ayrıca yapay zekanın ilerlemesiyle ilgili çeşitli kıyamet senaryolarını da reddetti ve teknolojinin sonunda dünyanın sağlık ve eğitim gibi alanlardaki küresel zorlukları çözmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Gates bir süre sonnra ise fikrini değiştirdi Ritchie'nin sorusuna benzer şekilde bir zaman yolcusuna sorulabilecek en iyi sorunun dünya genelinde insanların genel refahına yönelik bir soru olacağını belirtti ve yaşam kalitesinin önemli olduğunu söyledi.