Şirketten yapılan açıklamaya göre, Getir İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararını açıkladı. Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edecek.

Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkmakta olduğu pazarlardan elde ettiğini açıklayan Getir, bu kararın Türkiye'ye odaklanmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladı. Getir, bu finansmanı Türkiye'deki işlerindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacak.

Salur: Bugün üzücü bir gün Getir için

Getir kurucusu Nazım Salur da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün üzücü bir gün Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."