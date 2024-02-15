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Goldman'dan Brexit analizi: Ekonomi öncekinden kötü

Goldman Sachs'ın Brexit’in ekonomik maliyetini ölçmeyi amaçlayan yeni analizine göre, İngiltere ekonomisi 2016'daki referandumdan bu yana diğer gelişmiş ekonomiler ile kıyaslandığında, önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

15 Şubat 2024 | 10:01
Goldman'dan Brexit analizi: Ekonomi öncekinden kötü

"Brexit'in Yapısal ve Döngüsel Maliyetleri" başlıklı raporunda Goldman Sachs İngiltere ekonomisinin son sekiz yılda diğer karşılaştırılabilir ülkelere göre yüzde 5 daha az büyüdüğünü tahmin etti. 

Brexit'in etkisini COVID-19 salgını ve 2022 enerji krizi gibi eş zamanlı diğer ekonomik olaylardan ayırmanın zorluklarını kabul eden banka, Brexit'in İngiliz ekonomisine darbesinin reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4 ila yüzde 8'i arasında olduğunu öngörüyor. 

Goldman Sachs ekonomik zararı, azalan ticaret, daha zayıf iş yatırımı ve AB'den göçün azalmasının bir sonucu olarak işgücü sıkıntısı olarak üç temel faktöre bağlıyor.

Bankanın tahminlerine göre, kadar İngiltere’de mal ticareti, Brexit referandumundan bugüne kadar diğer gelişmiş ekonomilerden yaklaşık yüzde 15 oranında daha düşük performans sergilerken, iş yatırımları da referandum öncesi seviyelerin belirgin derecede gerisinde kaldı.

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