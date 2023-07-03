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Posco Group'tan 92 milyar dolarlık yatırım kararı

Güney Kore'nin en büyük çelik üreticilerinden Posco Group, 2030 yılına kadar çelik üretimine, batarya ve hidrojen alanlarına 121 trilyon won (92 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

03 Temmuz 2023 | 14:12
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Posco Group'tan 92 milyar dolarlık yatırım kararı

Posco Group'tan yapılan açıklamada, Güney Koreli şirketin çelik üretimindeki rekabet gücünü ve yeni büyüme alanlarını artırmak amacıyla 2030 yılına kadar 121 trilyon won (92 milyar dolar) yatırım yapacağı belirtildi.

Söz konusu yatırım projesinin toplam 330 bin kişilik istihdam oluşturması ve 7 yıl boyunca imalat sektörüne yaklaşık 120 trilyon wonluk teşvik sağlaması bekleniyor.

Planlanan yatırımın; Posco Group'un sadece ana işi olan çelik üretim işine değil, aynı zamanda şarj edilebilir batarya üretimine ve 2050 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşmaya öncülük edecek olan hidrojen alanına yönelik olacağı da kaydedildi.

Belirlenen rakamın (121 trilyon won) yüzde 60'ından fazlasının yerel olarak harcanacağı bildirildi.

Posco Group, çelik üretim tesislerindeki fırınları 2050 yılına kadar hidrojen teknolojisine dönüştürmeyi planlıyor.

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