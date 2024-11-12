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Havada panik: Kuşun çarptığı uçağın motoru alev aldı

Roma'dan Çin'e giden Hainan Havayolları'na havadayken çarpan kuş, motorda yangına neden oldu. 249 yolcu ve 16 mürettebatı taşıyan uçakta panik yaşandı.

12 Kasım 2024 | 16:06
Havada panik: Kuşun çarptığı uçağın motoru alev aldı

Roma'dan kalkıp Çin'e giden, 249 yolculu, 16 mürettebatlı uçağa havada kuş çarptı. Kalkıştan kısa bir süre sonra gerçekleşen talihsiz olayın ardından uçağın motoru alev aldı.

CBC'de yer alan habere göre güvenlik protokollerini uygulayan pilotlar, deniz üzerinde yakıt boşalttı ardından kalkış yapılan Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na geri döndü.

İtalyan yetkililerin açıklamasına göre, acil iniş başarıyla gerçekleştirildi ve havalimanı trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmadı. Uçak, teknik incelemeye alındı.

Havacılık uzmanları ise kuş çarpmalarının özellikle motorlara isabet etmesi durumunda ciddi tehlikelerin oluşabileceğini belirtti. 

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