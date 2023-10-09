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  • Hong Kong'da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi

Hong Kong'da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Koinu Tayfunu sebebiyle borsa işlemleri, geçici olarak tedbir amaçlı durduruldu.

09 Ekim 2023 | 09:44
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Hong Kong'da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi

Hong Kong Borsalar ve Takas İşlemleri Kurumundan (HKEX) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına ilişkin kurallar uyarınca Hong Kong Borsasında bugün gündüz seansında hisse senedi ve vadeli işlemlere ara verildiği bildirildi.

Yabancı yatırımcıların Hong Kong Borsası aracılığıyla Çin ana karasında işlem gören hisse senetleri satın alabildiği "Stock Connect" işlemlerinin de tedbirden etkileneceği kaydedildi.

Hong Kong Gözlemevi, bölge kıyılarına yaklaşan tayfun nedeniyle dün "8. seviye" acil durum alarmı ve "siyah" fırtına uyarısı yaptı.

Borsanın açılış saatine kadar süren uyarıların düzeyi, tayfunun şiddetinin azalarak bölgeden uzaklaşmaya başlamasının ardından, bugün yerel saatle 11.40'ta "3. seviye" acil durum alarmı ve "kırmızı" fırtına uyarısına düşürüldü.

Borsada işlemlerin öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.

 

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