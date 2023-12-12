İki dev bankadan Fed tahmini

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki yıl iki kez faiz indirimine gideceğini öngörürken, enflasyondaki düşüşü gerekçe göstererek ilk indirim beklentisini üçüncü çeyreğe taşıdı. Goldman Sachs daha önce Fed'in önümüzdeki aralık ayında faiz indirimine başlayacağını tahmin etmişti.

BofA, piyasanın gelecek yıl Fed'den 5 ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) 6 faiz indirimi bekleyerek kendini aştığını savunurken, beklentilerin yumuşatılması gerektiğini söyledi.

Çekirdek enflasyonun yüksek olduğunu ve manşet enflasyondan daha yapışkan olmaya devam ettiğini belirten BofA, enerji fiyatlarından kaynaklanan baz etkilerinin azalmasıyla 2024 yılının başlarında daha yüksek manşet enflasyon riski gördüklerini vurguladı.

BofA, "Agresif piyasa fiyatlaması göz önüne alındığında, merkez bankalarının önümüzdeki yıl, özellikle de yumuşak iniş senaryosunda daha az risk alacağını düşünüyoruz" dedi.