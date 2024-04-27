İki teknoloji milyarderinin çocuğu kayıp

Slack ve Flickr'ı kuran iki teknoloji girişimcisinin çocuğu 16 yaşındaki Mint Butterfield kayıp olarak aranıyor. Çocuğun en son Pazar akşamı San Francisco'nun kuzeyindeki Bolinas, Kaliforniya'da görüldüğü duyuruldu. Şerif ofisi yaptığı açıklamada Butterfield'ın bir not bıraktığı ve yanına bavul aldığı bilgisini paylaştı. Basın açıklamasına göre yanına telefon almamıştı. Şerif ofisi çocuğu görenlerin bilgi vermesini istedi, fotoğraflarını yayınladı.

People Magazine'e göre çocuğun evden kaçtığı ve San Francisco'nun Tenderloin bölgesinde olduğu da düşünülüyor. Tenderloin mahallesi ise yüksek suç oranları ve uyuşturucu ile anılıyor.

GİRİŞİMCİ ANNE-BABA

Butterfield'ın babası, Flickr'ı 2004 yılında eski eşi Caterina Fake ile birlikte kuran Stewart Butterfield. Çift 2007 yılında boşandı. Butterfield, daha sonra ise işyeri mesajlaşma servisi Slack'i kuran isimlerden oldu. Temmuz 2021'de bulut yazılım devi Salesforce, Slack'i 27,7 milyar dolar nakit ve hisse karşılığında satın aldı. Forbes'a göre net servet değeri 1.6 milyar dolar. Anne Caterina Fake de fotoğraf paylaşım sitesi Flickr'ın kurucu ortağıydı. Flickr'dan ayrıldıktan sonra ise Hunch adlı bir girişime imza attı. Caterina Fake, Web 2.0'ın öncülerinden biri olarak görülüyordu.