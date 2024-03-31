ARA
Bist 100
9142,4
0,69%
Bist 100
Dolar/TL
32,3814
0,1384%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1815
0,2344%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0797
0,051%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2324,78
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İki ülke daha Schengen'e katıldı

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi.

31 Mart 2024 | 17:07
İki ülke daha Schengen'e katıldı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X üzerinden yaptığı açıklamada, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katıldığını, bugün itibarıyla hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.

Von der Leyen, bunun, Avrupa çapında milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacağını, Şengen bölgesini daha güçlü kılacağını ifade etti.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da bir sonraki aşamada kara sınırlarındaki kontrollerin de kaldırılacağını, bunun sene boyunca üye ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Schengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Anlaşma, geçen yıl sonu sağlanmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2324,78 0,13%
  • ALTIN ONS 2233,04 1,74%
  • BIST 100 9142,4 0,69%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,345 -0,021%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35405 0,00148%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,575 -0,1663%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3814 0,1384%
  • EURO/DOLAR 1,0797 0,051%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1815 0,2344%
  • STERLIN/DOLAR 1,2625 0,01267%
Günün En Çok Okunanları
AVM’ler eğlencenin merkezi oluyor
Sayfiyede yatırımdan önce bu haberi okuyun
Sayfiyede yatırımdan önce bu haberi okuyun
Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket
Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket
Ekonomist’te Bu Hafta
Ekonomist’te Bu Hafta
YSK, yayın yasağını kaldırdı
YSK, yayın yasağını kaldırdı
Seçimlerde oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı
Seçimlerde oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı
Sayfiyeler altın çağını yaşıyor
Sayfiyeler altın çağını yaşıyor
Küresel ticarette ‘Orta Koridor’ fırsatı
GERİ
İLERİ
AVM’ler eğlencenin merkezi oluyor
Sayfiyede yatırımdan önce bu haberi okuyun
Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket
Ekonomist’te Bu Hafta
YSK, yayın yasağını kaldırdı
Sayfiyede yatırımdan önce bu haberi okuyun
Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket
Ekonomist’te Bu Hafta
YSK, yayın yasağını kaldırdı
Seçimlerde oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı
Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket
Ekonomist’te Bu Hafta
YSK, yayın yasağını kaldırdı
Seçimlerde oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı
Sayfiyeler altın çağını yaşıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL