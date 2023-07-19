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İlaç devi fiyat baskıları nedeniyle ABD yönetimine dava açtı

ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, "Enflasyonu Düşürme Yasası"nın ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni yetkileri nedeniyle ABD yönetimine dava açtı.

19 Temmuz 2023 | 09:14
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İlaç devi fiyat baskıları nedeniyle ABD yönetimine dava açtı

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, "Enflasyonu Düşürme Yasası"nın inovasyona zarar veren ilaç fiyatlandırma hükümlerine itiraz etmek için ABD Sağlık Bakanlığı ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezine dava açıldığı bildirildi.

Şirketlerin, yenilikçi yeni tedavilere yatırım yaptıklarında ve geliştirmede başarılı olduklarında, sınırlı ve anayasal olarak korunan haklar kazandıklarına işaret edilen açıklamada, söz konusu yasanın uygulanmasıyla hükümetin Johnson & Johnson'ın farmasötik birimi Janssen'i yenilikçi, patentli ilaçlarını piyasa fiyatlarının önemli ölçüde altında sunmaya zorladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, ilaç üreticilerinin, yasanın hükümet tarafından dikte edilen şartlarını "kabul etmezlerse" seçilen bir ilacın günlük satışlarının yüzde 1900'üne varan büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı veya Medicare ile Medicaid'deki tüm ürünlerini geri çekmeye zorlanacağı belirtilerek, bunun da potansiyel olarak ABD'li hastaların yaklaşık yüzde 40'ını gerekli ilaçlardan mahrum bırakacağı aktarıldı.

"Enflasyonu Düşürme Yasası"nın fiyatlandırma hükümlerinin tıbbi yeniliği kısıtlayacağına, hasta erişimini ve seçimini sınırlayacağına ve hasta bakımının genel kalitesini olumsuz etkileyeceğine inanıldığı vurgulanan açıklamada, şimdi ve gelecekte hastalar için dönüştürücü ilaçlar geliştirmeye devam etme yeteneğinin korunması için yasanın mevcut versiyonuna karşı çıkma sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

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