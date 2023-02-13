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  • IMF Başkanı, 2023'te enflasyonla mücadeleye öncelik vereceklerini söyledi

IMF Başkanı, 2023'te enflasyonla mücadeleye öncelik vereceklerini söyledi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, büyüme rakamlarında düşüş beklediklerini belirterek, 2023 yılında da enflasyonla mücadeleye öncelik verileceğini açıkladı.

13 Şubat 2023 | 09:12
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IMF Başkanı, 2023'te enflasyonla mücadeleye öncelik vereceklerini söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen 7. Arap Mali Forumu'nda konuşan Georgieva, "Küresel büyüme geçen yıl yüzde 3,4 oranında gerçekleşti." dedi.

Dünya çapında büyüme rakamlarında düşüş beklediklerini kaydeden Georgieva, "Büyüme rakamlarının bu yıl yüzde 2,9 ve gelecek yıl yüzde 3,1 olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Georgieva, "İki hafta önce açıkladığımız son tahmin, ekim ayına göre daha iyi olsa da büyüme rakamlarında düşüş bekleniyor. 2023'te enflasyonla mücadeleye öncelik verilmeye devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Küresel enflasyon oranında düşüş beklediklerini söyleyen Georgieva, "2022'de yüzde 8,8 oranındaki enflasyonun bu yıl yüzde 6,6'ya düşmesini ve 2024'te yüzde 4,3 olmasını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

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